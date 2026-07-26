#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
476.07
541.86
6.08
Технологии

Инженеры раскрыли, как золотой шар весом 660 тонн спасает азиатский небоскреб от катастрофы

Золотой шар в здании Тайваня, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 04:53 Фото: wikipedia
Архитекторам тайваньского небоскреба Тайбэй 101 пришлось решить задачу, которая казалась невыполнимой: удержать здание высотой в полкилометра, которое во время урагана и землетрясений начинает раскачиваться из стороны в сторону, сообщает Zakon.kz.

Как пишет iXBT, если подняться на смотровую площадку Тайбэй 101, сквозь стеклянные ограждения между 87-м и 92-м этажами можно увидеть необычное зрелище – гигантский золотой шар диаметром пять с половиной метров. Это не безумный арт-объект, а инерционный демпфер (или гаситель колебаний).
Самый большой и тяжелый маятник подобного типа в мире.

Шар состоит из 41 стальной пластины, сваренных вместе. Весит он рекордные 660 тонн. Сфера подвешена на 92 прочнейших стальных канатах толщиной почти в 9 сантиметров, которые сгруппированы в восемь мощных пучков.

Обычно инженеры прячут подобные механизмы в глухих технических шахтах, скрывая от посторонних глаз за слоями звукоизоляции. Но создатели Тайбэй 101 поступили иначе: они выкрасили сферу в ярко-золотой цвет и сделали ее главным аттракционом здания. Без нее жизнь на верхних этажах превратилась бы в постоянную борьбу за равновесие.

Главная проблема сверхвысоких зданий не в риске обрушения – стальной каркас Тайбэй 101 изначально проектировался гибким, способным гнуться, но не ломаться. Проблема в другом: при шквальном ветре верхушка небоскреба смещается на метр в сторону. Конструктивно это безопасно, но у людей на верхних этажах мгновенно начинается сильнейшая морская болезнь. Тут вступает в силу простая физика.

Когда ураганный ветер или подземный толчок толкают башню вправо, тяжеленный маятник по закону инерции смещается влево. Под сферой установлены восемь мощных гидравлических амортизаторов, похожих на автомобильные стойки-переростки. Они перехватывают встречное движение шара, гасят его и переводят кинетическую энергию в тепло.

Это снижает амплитуду колебаний здания на 40%. По сути, шар работает как умный динамический противовес, стабилизируя центр тяжести. Но как поднять 660 тонн стали на высоту 80 с лишним этажей, если ни один строительный кран в мире на это не способен?

Отлить цельный стальной шар весом в 660 тонн и поднять его на высоту 87-го этажа технически невозможно. Любой скрытый дефект при отливке мог привести к катастрофической трещине под собственной чудовищной нагрузкой маятника.

Поэтому создатели доставили наверх 41 плоский стальной лист толщиной по 12,5 сантиметров каждый. Их поднимали обычными грузовыми лифтами и кранами по отдельности. Уже на месте, в самом центре будущего небоскреба, рабочие вручную сваривали эти пластины слой за слоем, собирая золотую сферу прямо в проектной шахте.

Серьезный экзамен башня сдала в апреле 2024 года при землетрясении магнитудой 7,4. Пока внизу рушились старые кварталы, небоскреб лишь плавно покачивался на фоне паникующего города.

Ранее инженеры продемонстрировали, как растет самый высокий жилой небоскреб в мире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Алекс Хоннольд
09:39, 25 января 2026
Скалолаз без страховки покорил самый высокий небоскреб Тайваня
Архитектура, здание, рекорды
03:30, 18 августа 2025
В Дубае раскрыли загадку второго по высоте небоскреба в мире
Небоскреб в Бразилии
06:57, 25 июля 2026
154 этажа: инженеры продемонстрировали, как растет самый высокий жилой небоскреб в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после поражения от Цзю
04:50, 27 июля 2026
Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после поражения от Цзю
Боец UFC Брайс Митчелл жёстко раскритиковал Иэна Гэрри из-за его высказываний о семье
04:16, 27 июля 2026
Боец UFC Брайс Митчелл жёстко раскритиковал Иэна Гэрри из-за его высказываний о семье
Рафаэль Уразбахтин рассказал о сложном графике команды после победы над &quot;Ордабасы&quot;
03:49, 27 июля 2026
Рафаэль Уразбахтин рассказал о сложном графике команды после победы над "Ордабасы"
&quot;Ахмат&quot; с Самородовым и Кенжебеком вырвал ничью у &quot;Локомотива&quot; в первом туре РПЛ
03:23, 27 июля 2026
"Ахмат" с Самородовым и Кенжебеком вырвал ничью у "Локомотива" в первом туре РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: