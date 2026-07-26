Инженеры раскрыли, как золотой шар весом 660 тонн спасает азиатский небоскреб от катастрофы
Как пишет iXBT, если подняться на смотровую площадку Тайбэй
101, сквозь стеклянные ограждения между 87-м и 92-м этажами можно увидеть необычное
зрелище – гигантский золотой шар диаметром пять с половиной метров. Это не
безумный арт-объект, а инерционный демпфер (или гаситель колебаний).
Самый большой и тяжелый маятник подобного типа в мире.
Шар состоит из 41 стальной пластины, сваренных вместе. Весит он рекордные 660 тонн. Сфера подвешена на 92 прочнейших стальных канатах толщиной почти в 9 сантиметров, которые сгруппированы в восемь мощных пучков.
Обычно инженеры прячут подобные механизмы в глухих технических шахтах, скрывая от посторонних глаз за слоями звукоизоляции. Но создатели Тайбэй 101 поступили иначе: они выкрасили сферу в ярко-золотой цвет и сделали ее главным аттракционом здания. Без нее жизнь на верхних этажах превратилась бы в постоянную борьбу за равновесие.
Главная проблема сверхвысоких зданий не в риске обрушения – стальной каркас Тайбэй 101 изначально проектировался гибким, способным гнуться, но не ломаться. Проблема в другом: при шквальном ветре верхушка небоскреба смещается на метр в сторону. Конструктивно это безопасно, но у людей на верхних этажах мгновенно начинается сильнейшая морская болезнь. Тут вступает в силу простая физика.
Когда ураганный ветер или подземный толчок толкают башню вправо, тяжеленный маятник по закону инерции смещается влево. Под сферой установлены восемь мощных гидравлических амортизаторов, похожих на автомобильные стойки-переростки. Они перехватывают встречное движение шара, гасят его и переводят кинетическую энергию в тепло.
Это снижает амплитуду колебаний здания на 40%. По сути, шар работает как умный динамический противовес, стабилизируя центр тяжести. Но как поднять 660 тонн стали на высоту 80 с лишним этажей, если ни один строительный кран в мире на это не способен?
Отлить цельный стальной шар весом в 660 тонн и поднять его на высоту 87-го этажа технически невозможно. Любой скрытый дефект при отливке мог привести к катастрофической трещине под собственной чудовищной нагрузкой маятника.
Поэтому создатели доставили наверх 41 плоский стальной лист толщиной по 12,5 сантиметров каждый. Их поднимали обычными грузовыми лифтами и кранами по отдельности. Уже на месте, в самом центре будущего небоскреба, рабочие вручную сваривали эти пластины слой за слоем, собирая золотую сферу прямо в проектной шахте.
Серьезный экзамен башня сдала в апреле 2024 года при землетрясении магнитудой 7,4. Пока внизу рушились старые кварталы, небоскреб лишь плавно покачивался на фоне паникующего города.
Ранее инженеры продемонстрировали, как растет самый высокий жилой небоскреб в мире.