Инженеры раскрыли, как золотой шар весом 660 тонн спасает азиатский небоскреб от катастрофы

Архитекторам тайваньского небоскреба Тайбэй 101 пришлось решить задачу, которая казалась невыполнимой: удержать здание высотой в полкилометра, которое во время урагана и землетрясений начинает раскачиваться из стороны в сторону, сообщает Zakon.kz.

Как пишет iXBT, если подняться на смотровую площадку Тайбэй 101, сквозь стеклянные ограждения между 87-м и 92-м этажами можно увидеть необычное зрелище – гигантский золотой шар диаметром пять с половиной метров. Это не безумный арт-объект, а инерционный демпфер (или гаситель колебаний).

Самый большой и тяжелый маятник подобного типа в мире.

Шар состоит из 41 стальной пластины, сваренных вместе. Весит он рекордные 660 тонн. Сфера подвешена на 92 прочнейших стальных канатах толщиной почти в 9 сантиметров, которые сгруппированы в восемь мощных пучков.

Обычно инженеры прячут подобные механизмы в глухих технических шахтах, скрывая от посторонних глаз за слоями звукоизоляции. Но создатели Тайбэй 101 поступили иначе: они выкрасили сферу в ярко-золотой цвет и сделали ее главным аттракционом здания. Без нее жизнь на верхних этажах превратилась бы в постоянную борьбу за равновесие.

Главная проблема сверхвысоких зданий не в риске обрушения – стальной каркас Тайбэй 101 изначально проектировался гибким, способным гнуться, но не ломаться. Проблема в другом: при шквальном ветре верхушка небоскреба смещается на метр в сторону. Конструктивно это безопасно, но у людей на верхних этажах мгновенно начинается сильнейшая морская болезнь. Тут вступает в силу простая физика.

Когда ураганный ветер или подземный толчок толкают башню вправо, тяжеленный маятник по закону инерции смещается влево. Под сферой установлены восемь мощных гидравлических амортизаторов, похожих на автомобильные стойки-переростки. Они перехватывают встречное движение шара, гасят его и переводят кинетическую энергию в тепло.

Это снижает амплитуду колебаний здания на 40%. По сути, шар работает как умный динамический противовес, стабилизируя центр тяжести. Но как поднять 660 тонн стали на высоту 80 с лишним этажей, если ни один строительный кран в мире на это не способен?

Отлить цельный стальной шар весом в 660 тонн и поднять его на высоту 87-го этажа технически невозможно. Любой скрытый дефект при отливке мог привести к катастрофической трещине под собственной чудовищной нагрузкой маятника.

Поэтому создатели доставили наверх 41 плоский стальной лист толщиной по 12,5 сантиметров каждый. Их поднимали обычными грузовыми лифтами и кранами по отдельности. Уже на месте, в самом центре будущего небоскреба, рабочие вручную сваривали эти пластины слой за слоем, собирая золотую сферу прямо в проектной шахте.

Серьезный экзамен башня сдала в апреле 2024 года при землетрясении магнитудой 7,4 . Пока внизу рушились старые кварталы, небоскреб лишь плавно покачивался на фоне паникующего города.

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