ИИ не справился, и Ford вернул на работу уволенных инженеров

Компания Ford была вынуждена вернуть на работу бывших инженеров, чтобы исправить ошибки, возникшие из-за чрезмерной автоматизации процессов разработки и производства автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Verge, руководство автопроизводителя пошло на такой шаг после того, как компания впервые за 16 лет заняла первое место в рейтинге начального качества автомобилей по версии J.D. Power.

"Мы ошибочно считали, что достаточно внедрить искусственный интеллект и скорректировать требования к проектированию, чтобы получить качественный продукт", – заявил вице-президент Ford по инженерии автомобильного оборудования Чарльз Пун.

Оказалось, что многие опытные специалисты покинули компанию раньше, чем их знания удалось полностью перенести в автоматизированные системы. В результате Ford пришлось вернуть часть бывших сотрудников, чтобы они заново обучили эти системы и передали свой опыт молодым инженерам. Всего компания наняла, повысила или вернула более 350 опытных инженеров.

"В последние годы Ford столкнулся с серьезными проблемами качества. Компания лидирует в отрасли по числу отзывов автомобилей, а сложности усугубились во время запуска моделей Explorer и Aviator, перебоями в цепочках поставок во время пандемии и ростом количества сервисных кампаний", – говорится в публикации.

1 июня Toyota показала самую экстремальную модель Corolla за последние годы.