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Технологии

В японских поездах есть ванная комната прямо в вагоне

Туристический поезд в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 08:40 Фото: jreast.co.jp
В японском туристическом поезде Shiki-Shima есть специально изготовленная ванна из японского кипариса, сообщает Zakon.kz.

Это уникальная для Японии возможность полностью расслабиться и насладиться путешествием, говорится на официальном сайте транспортной компании.

"Принимая горячую ванну и наблюдая через окно за проплывающими пейзажами, пассажиры получают уникальный опыт, доступный только на борту TRAIN SUITE SHIKI-SHIMA. Такая ванна помогает снять усталость после путешествия", – говорится в описании услуг.
Туристический поезд в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 08:40

Фото: jreast.co.jp

Это позволяет отдыхать с максимальным комфортом, наблюдая за постоянно меняющимися пейзажами за окном. Сам поезд следует по трем туристическим маршрутам, начинающимся в Токио и пролегающим через различные префектуры страны.

"Япония – это другая планета", – с восхищением отмечают интернет-пользователи.
Туристический поезд в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 08:40

Фото: jreast.co.jp

В поезде всего могут разместиться 34 пассажира, а билеты стартуют примерно от 440 тыс. йен. Это чуть более одного миллиона тенге.

На днях компания Ford была вынуждена вернуть на работу уволенных инженеров, чтобы исправить ошибки, возникшие из-за чрезмерной автоматизации процессов разработки и производства машин.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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