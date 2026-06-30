В японских поездах есть ванная комната прямо в вагоне
Фото: jreast.co.jp
В японском туристическом поезде Shiki-Shima есть специально изготовленная ванна из японского кипариса, сообщает Zakon.kz.
Это уникальная для Японии возможность полностью расслабиться и насладиться путешествием, говорится на официальном сайте транспортной компании.
"Принимая горячую ванну и наблюдая через окно за проплывающими пейзажами, пассажиры получают уникальный опыт, доступный только на борту TRAIN SUITE SHIKI-SHIMA. Такая ванна помогает снять усталость после путешествия", – говорится в описании услуг.
Это позволяет отдыхать с максимальным комфортом, наблюдая за постоянно меняющимися пейзажами за окном. Сам поезд следует по трем туристическим маршрутам, начинающимся в Токио и пролегающим через различные префектуры страны.
"Япония – это другая планета", – с восхищением отмечают интернет-пользователи.
В поезде всего могут разместиться 34 пассажира, а билеты стартуют примерно от 440 тыс. йен. Это чуть более одного миллиона тенге.
На днях компания Ford была вынуждена вернуть на работу уволенных инженеров, чтобы исправить ошибки, возникшие из-за чрезмерной автоматизации процессов разработки и производства машин.
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