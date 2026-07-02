День клиента КАМАZ прошел в Алматы

В пятницу, 26 июня, в Алматы на площадке ТОО "Алматинский автоцентр" прошел День клиента КАМАZ.

На встречу были приглашены потенциальные покупатели и ключевые клиенты компании – представители сфер, где надежность техники стоит на первом месте: коммерческие перевозчики, аграрии, строители. Для них подготовили насыщенную программу, которая позволила не только познакомиться с новинками, но и оценить их практическую пользу.

Представители дилерской сети подробно рассказали об инновационной линейке автотехники КАМАZ поколения К5. Гости узнали о ее ключевых преимуществах, сервисном обслуживании и выгодных условиях приобретения автомобилей. Особое внимание уделили практическим аспектам: как техника помогает оптимизировать бизнес-процессы и снижать эксплуатационные затраты.

Фото: ТОО Автотехлайн

В центре внимания гостей были ключевые модели тягачей поколения К5: КАМАZ-54902, КАМАZ-54901, КАМАZ-65955 и КАМАZ-65659. Эти машины – не просто выставочные экспонаты, они созданы для решения реальных задач бизнеса, таких как транспортировка грузов на дальние расстояния.

Фото: ТОО Автотехлайн

Седельный тягач КАМАZ-54902 (4х2) – современный автомобиль, созданный для региональных перевозок. Его сильные стороны – это надежность, экономическая эффективность и комфорт водителя. Автомобиль оснащен современной комфортабельной кабиной шириной 2,3 м с низкой крышей и одним спальным местом. Тягач оснащен двигателем KAMAZ мощностью 390 лошадиных сил и 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Фото: ТОО Автотехлайн

Магистральный тягач КАМАZ-54901 (4х2) – флагман модельного ряда К5. Умные системы безопасности, эргономичная кабина с двумя спальными местами, мультимедийная система с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем и голосовым помощником – все, чтобы водитель чувствовал себя комфортно даже в дальних рейсах. Тягач оснащен экономичным шестицилиндровым двигателем мощностью 560 лошадиных сил и 12 ступенчатой роботизированной коробкой передач с ретардером.

Седельный тягач КАМАZ-65955 (6х6) – полноприводная модель, созданная для тяжелых условий работы. Модель оснащена двигателем КАМАZ объемом 12,9 литра и мощностью 560 лошадиных сил, а также 16-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка отличается низким уровнем шума и высоким КПД – это помогает снизить расход топлива. Среди преимуществ модели – увеличенный межсервисный интервал (до 50 тысяч км) и ресурс двигателя (до 1 млн км). Все это стало возможным благодаря современным высокотехнологичным решениям.

Фото: ТОО Автотехлайн

Седельный тягач КАМАZ-65659 (6х2) – это трехосная версия тягача КАМАЗ-54901. Особенность модели – это дополнительная подъемная ось, которая позволяет увеличить полную массу автопоезда до 44 тонн без нарушений норм весовых нагрузок. Это особенно важно при движении по межрегиональным транспортным маршрутам. Тягач оснащен широкой высокой кабиной с ровным полом, двигателем мощностью 482 лошадиных сил и 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Подходит для работы с различными полуприцепами (высота опорно-сцепного устройства 1150-1170 мм).

Фото: ТОО Автотехлайн

А после деловой части гостей ждала не менее увлекательная программа: ведущий зарядил позитивом, а розыгрыш памятных сувениров добавил событию настроения. Атмосфера была по-дружески теплой – мероприятие получилось не только полезным, но и запоминающимся.

День клиента в Алматы в очередной раз доказал: техника КАМАЗ – это надежность, современные технологии и доверие клиентов.

Фото: ТОО Автотехлайн

Партнерский материал