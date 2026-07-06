Терминалы для онлайн-обращений в МВД появятся в Ташкенте

В Сергелийском районе столицы Узбекистана запущен ситуационный центр, объединяющий цифровые сервисы, ИИ-аналитику и системы мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Особую значимость представляют терминалы для подачи обращений в МВД, передает пресс-служба президента Узбекистана.

"Гражданин оставляет заявку, дежурный связывается с ним по видеосвязи. Заявка автоматически фиксируется в системе, заявитель может оценить качество работы сотрудника", – говорится в описании новой услуги.

Мирзиёев поручил установить такие устройства в местах массового скопления людей, а именно на рынках и в общественных пространствах.

Также в ситуационном центре:

осуществляется мониторинг социальных и коммунальных проблем;

контролируется исполнение обращений граждан;

обеспечиваются оперативное управление и координация деятельности соответствующих служб в случае чрезвычайных ситуаций.

Помимо прочего для прогнозирования налоговых поступлений и повышения эффективности их сбора на основе аналитики с использованием ИИ используется цифровая карта субъектов предпринимательства, а система "AI Davomat" играет важную роль в выявлении пропусков занятий в школах без уважительной причины и профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних.

На заседании коллегии МВД Казахстана определили ключевые задачи на второе полугодие 2026 года.