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Общество

Выборы вошли в число главных приоритетов МВД на второе полугодие

Задачи МВД , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 08:50 Фото: Zakon.kz
На заседании коллегии МВД были определены ключевые задачи на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Одним из приоритетных направлений остается обеспечение безопасности дорожного движения, передает пресс-служба МВД. Так, с начала года количество ДТП:

  • снижено на 4%;
  • погибших – на 20%;
  • травмированных – на 7%.
"Министр внутренних дел Ержан Саденов потребовал усилить профилактику аварийности на дорогах, пресечение грубых нарушений ПДД и активнее использовать цифровые технологии для выявления злостных нарушителей", – говорится в сообщении.

Также рассмотрена реализация новых требований к эксплуатации прокатных электросамокатов. В рамках этой задачи министр поручил обеспечить контроль за соблюдением кикшеринговыми компаниями установленных требований и провести необходимую разъяснительную работу с населением.

В центре внимания коллегии находились вопросы реализации Закона "Об амнистии", инициированного главой государства и принятого в связи со вступлением в силу новой Конституции.

"Применение акта должно сопровождаться эффективной системой профилактики, ресоциализации и трудоустройства освобожденных граждан", – подчеркнул министр.

Руководителям территориальных подразделений также поручено обеспечить реализацию административной амнистии, включая автоматическое списание штрафов, подпадающих под действие закона.

Принципиальная оценка дана и работе уголовно-исполнительной системы. Министр указал на имеющиеся недостатки и потребовал обеспечить:

  • жесткое соблюдение режима;
  • укрепить служебную дисциплину;
  • исключить любые нарушения законности;
  • усилить профилактику чрезвычайных происшествий;
  • повысить эффективность работы по ресоциализации осужденных.

В преддверии электорального периода министр поставил задачу обеспечить надежную охрану общественного порядка, безопасность граждан, строгое соблюдение требований избирательного законодательства и условия для беспрепятственной реализации гражданами своих избирательных прав.

Особое внимание Ержан Саденов уделил укреплению служебно-воинской дисциплины и законности в собственных рядах. Министр поставил задачу:

  • усилить ведомственный контроль и профилактическую работу;
  • обеспечить принципиальное реагирование на каждое нарушение дисциплины и закона.

Руководители всех уровней были предупреждены о персональной ответственности за состояние дисциплины в подчиненных подразделениях.

"Современный полицейский – это не только представитель правоохранительной системы, но и проводник государственной политики. Именно поэтому органы внутренних дел должны не только обеспечивать общественный порядок, но и последовательно формировать в обществе высокую правовую культуру и уважение к закону", – подчеркнул министр внутренних дел в конце заседания.

Кроме того, по итогам первого полугодия в Казахстане количество зарегистрированных преступлений снизилось на 10%, а раскрываемость по ряду наиболее распространенных правонарушений заметно выросла.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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