Выборы вошли в число главных приоритетов МВД на второе полугодие
Одним из приоритетных направлений остается обеспечение безопасности дорожного движения, передает пресс-служба МВД. Так, с начала года количество ДТП:
- снижено на 4%;
- погибших – на 20%;
- травмированных – на 7%.
"Министр внутренних дел Ержан Саденов потребовал усилить профилактику аварийности на дорогах, пресечение грубых нарушений ПДД и активнее использовать цифровые технологии для выявления злостных нарушителей", – говорится в сообщении.
Также рассмотрена реализация новых требований к эксплуатации прокатных электросамокатов. В рамках этой задачи министр поручил обеспечить контроль за соблюдением кикшеринговыми компаниями установленных требований и провести необходимую разъяснительную работу с населением.
В центре внимания коллегии находились вопросы реализации Закона "Об амнистии", инициированного главой государства и принятого в связи со вступлением в силу новой Конституции.
"Применение акта должно сопровождаться эффективной системой профилактики, ресоциализации и трудоустройства освобожденных граждан", – подчеркнул министр.
Руководителям территориальных подразделений также поручено обеспечить реализацию административной амнистии, включая автоматическое списание штрафов, подпадающих под действие закона.
Принципиальная оценка дана и работе уголовно-исполнительной системы. Министр указал на имеющиеся недостатки и потребовал обеспечить:
- жесткое соблюдение режима;
- укрепить служебную дисциплину;
- исключить любые нарушения законности;
- усилить профилактику чрезвычайных происшествий;
- повысить эффективность работы по ресоциализации осужденных.
В преддверии электорального периода министр поставил задачу обеспечить надежную охрану общественного порядка, безопасность граждан, строгое соблюдение требований избирательного законодательства и условия для беспрепятственной реализации гражданами своих избирательных прав.
Особое внимание Ержан Саденов уделил укреплению служебно-воинской дисциплины и законности в собственных рядах. Министр поставил задачу:
- усилить ведомственный контроль и профилактическую работу;
- обеспечить принципиальное реагирование на каждое нарушение дисциплины и закона.
Руководители всех уровней были предупреждены о персональной ответственности за состояние дисциплины в подчиненных подразделениях.
"Современный полицейский – это не только представитель правоохранительной системы, но и проводник государственной политики. Именно поэтому органы внутренних дел должны не только обеспечивать общественный порядок, но и последовательно формировать в обществе высокую правовую культуру и уважение к закону", – подчеркнул министр внутренних дел в конце заседания.
Кроме того, по итогам первого полугодия в Казахстане количество зарегистрированных преступлений снизилось на 10%, а раскрываемость по ряду наиболее распространенных правонарушений заметно выросла.