Выборы вошли в число главных приоритетов МВД на второе полугодие

На заседании коллегии МВД были определены ключевые задачи на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Одним из приоритетных направлений остается обеспечение безопасности дорожного движения, передает пресс-служба МВД. Так, с начала года количество ДТП:

снижено на 4%;

погибших – на 20%;

травмированных – на 7%.

"Министр внутренних дел Ержан Саденов потребовал усилить профилактику аварийности на дорогах, пресечение грубых нарушений ПДД и активнее использовать цифровые технологии для выявления злостных нарушителей", – говорится в сообщении.

Также рассмотрена реализация новых требований к эксплуатации прокатных электросамокатов. В рамках этой задачи министр поручил обеспечить контроль за соблюдением кикшеринговыми компаниями установленных требований и провести необходимую разъяснительную работу с населением.

В центре внимания коллегии находились вопросы реализации Закона "Об амнистии", инициированного главой государства и принятого в связи со вступлением в силу новой Конституции.

"Применение акта должно сопровождаться эффективной системой профилактики, ресоциализации и трудоустройства освобожденных граждан", – подчеркнул министр.

Руководителям территориальных подразделений также поручено обеспечить реализацию административной амнистии, включая автоматическое списание штрафов, подпадающих под действие закона.

Принципиальная оценка дана и работе уголовно-исполнительной системы. Министр указал на имеющиеся недостатки и потребовал обеспечить:

жесткое соблюдение режима;

укрепить служебную дисциплину;

исключить любые нарушения законности;

усилить профилактику чрезвычайных происшествий;

повысить эффективность работы по ресоциализации осужденных.

В преддверии электорального периода министр поставил задачу обеспечить надежную охрану общественного порядка, безопасность граждан, строгое соблюдение требований избирательного законодательства и условия для беспрепятственной реализации гражданами своих избирательных прав.

Особое внимание Ержан Саденов уделил укреплению служебно-воинской дисциплины и законности в собственных рядах. Министр поставил задачу:

усилить ведомственный контроль и профилактическую работу;

обеспечить принципиальное реагирование на каждое нарушение дисциплины и закона.

Руководители всех уровней были предупреждены о персональной ответственности за состояние дисциплины в подчиненных подразделениях.

"Современный полицейский – это не только представитель правоохранительной системы, но и проводник государственной политики. Именно поэтому органы внутренних дел должны не только обеспечивать общественный порядок, но и последовательно формировать в обществе высокую правовую культуру и уважение к закону", – подчеркнул министр внутренних дел в конце заседания.

Кроме того, по итогам первого полугодия в Казахстане количество зарегистрированных преступлений снизилось на 10%, а раскрываемость по ряду наиболее распространенных правонарушений заметно выросла.