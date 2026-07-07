765 киберспортсменов из пяти стран: АО "Казахтелеком" поддержало крупнейший турнир Центральной Азии
В соревнованиях приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Борьба за чемпионские титулы развернулась в четырех ключевых дисциплинах.
Победителями турнира стали:
- Counter-Strike 2: команда OMEGA;
- Mobile Legends: Bang Bang: команда HOG RIDER;
- PUBG Mobile: команда FREE MIGRANTS;
- Clash Royale: Мирас Кусаинов (MIKO).
Помимо развертывания сети, "Казахтелеком" презентовал на турнире собственные ИИ-решения для бизнеса, в том числе интеллектуальные системы видеомониторинга.
Как отметил генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу АО "Казахтелеком" Аскар Каиров, оператор планомерно трансформируется в провайдера цифровых продуктов:
"Киберспорт – именно та среда, где цифровые технологии и молодежная аудитория встречаются естественным образом. Отдельно отмечу работу наших инженеров, которые обеспечили бесперебойную передачу данных и стабильную работу сетевой инфраструктуры на протяжении всего турнира".
Финальную стадию турнира посетили официальные лица, включая помощника президента Республики Казахстан Куанышбека Есекеева и первого заместителя акима Акмолинской области Ельдоса Рамазанова.
Организаторами кубка выступили Qazaq Cybersport Federation совместно с Управлением цифровизации и архивов Акмолинской области при официальной поддержке регионального акимата.