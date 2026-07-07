765 киберспортсменов из пяти стран: АО "Казахтелеком" поддержало крупнейший турнир Центральной Азии

В Кокшетау завершился LAN-финал международного турнира Akmola International Esports Cup 2026, собравший 765 киберспортсменов из пяти стран Центральной Азии. Генеральным партнером масштабного ИТ-события выступил крупнейший телеком-оператор республики АО "Казахтелеком".

В соревнованиях приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Борьба за чемпионские титулы развернулась в четырех ключевых дисциплинах.

Фото: АО "Казахтелеком"

Победителями турнира стали:

Counter-Strike 2: команда OMEGA;

Mobile Legends: Bang Bang: команда HOG RIDER;

PUBG Mobile: команда FREE MIGRANTS;

Clash Royale: Мирас Кусаинов (MIKO).

Помимо развертывания сети, "Казахтелеком" презентовал на турнире собственные ИИ-решения для бизнеса, в том числе интеллектуальные системы видеомониторинга.