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Технологии

765 киберспортсменов из пяти стран: АО "Казахтелеком" поддержало крупнейший турнир Центральной Азии

победители, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:45 Фото: АО "Казахтелеком"
В Кокшетау завершился LAN-финал международного турнира Akmola International Esports Cup 2026, собравший 765 киберспортсменов из пяти стран Центральной Азии. Генеральным партнером масштабного ИТ-события выступил крупнейший телеком-оператор республики АО "Казахтелеком".

В соревнованиях приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Борьба за чемпионские титулы развернулась в четырех ключевых дисциплинах.

победители, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:45

Фото: АО "Казахтелеком"

Победителями турнира стали:

  • Counter-Strike 2: команда OMEGA;
  • Mobile Legends: Bang Bang: команда HOG RIDER;
  • PUBG Mobile: команда FREE MIGRANTS;
  • Clash Royale: Мирас Кусаинов (MIKO).

Помимо развертывания сети, "Казахтелеком" презентовал на турнире собственные ИИ-решения для бизнеса, в том числе интеллектуальные системы видеомониторинга.

победители, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:45

Фото: АО "Казахтелеком"

Как отметил генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу АО "Казахтелеком" Аскар Каиров, оператор планомерно трансформируется в провайдера цифровых продуктов:

"Киберспорт – именно та среда, где цифровые технологии и молодежная аудитория встречаются естественным образом. Отдельно отмечу работу наших инженеров, которые обеспечили бесперебойную передачу данных и стабильную работу сетевой инфраструктуры на протяжении всего турнира".
победители, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:45

Фото: АО "Казахтелеком"

Финальную стадию турнира посетили официальные лица, включая помощника президента Республики Казахстан Куанышбека Есекеева и первого заместителя акима Акмолинской области Ельдоса Рамазанова.

участники, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:45

Фото: АО "Казахтелеком"

Организаторами кубка выступили Qazaq Cybersport Federation совместно с Управлением цифровизации и архивов Акмолинской области при официальной поддержке регионального акимата.

победители, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:45

Фото: АО "Казахтелеком"

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Айсулу Омарова
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