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Общество

Цифровая индустрия: 5 стран сошлись в жесткой киберспортивной борьбе в Кокшетау

Кокшетау, чемпионат по киберспорту, Акмолинская область, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 09:47 Фото: Сергазы Кайырболдиев
Пять стран, тысяча претендентов на старте и всего 22 игрока, сумевших пробиться на финальную сцену. Международный LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026 зафиксировал новый статус центральноазиатского киберспорта: это уже не просто хобби, а легальная индустрия, сообщает Zakon.kz.

В Кокшетау прошел финал международного турнира, где игроки делили путевки в высшую мировую лигу. Главная сенсация грянула прямо во время финальных матчей. Казахстан официально забирает себе статус ключевого киберспортивного хаба СНГ.

"Буквально на этой неделе мы подписали крупный турнир – чемпионат мира по киберспорту 2027 года, который будет проходить в Астане. Это большая новость для киберспортсменов. Также у нас в этом году 29 июля будет открываться двухнедельный большой турнир Phygital Games – инициатива глав государств. Лучшие команды по PUBG, Dota первого уровня будут участвовать. Я думаю, для всех болельщиков это хорошая новость", – анонсировал помощник президента Куанышбек Есекеев.

К слову, Кокшетау не случайно стал площадкой для финала международного киберспортивного турнира. Акмолинская область сегодня признана одним из самых "умных" регионов страны и активно развивает цифровизацию. Инфраструктура и подготовка турнира вышли на тот уровень, когда региональная площадка способна обеспечить условия, не уступающие крупнейшим международным соревнованиям.

Кокшетау, чемпионат по киберспорту, Акмолинская область, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 09:47

Фото: Сергазы Кайырболдиев

"Изначально турнир насчитывал порядка тысячи участников. В финал вышли игроки из Центральной Азии – 22 участника и шесть команд. Уровень финалистов здесь более чем достойный. По Mobile Legends, например, команда из Кыргызстана будет участвовать на чемпионате мира, где призовой фонд составляет 20 миллионов долларов. Хочу отметить, что организация турнира на самом высоком уровне. Очень радует инфраструктура. Для киберспорта это самое важное. Арена в Акмолинской области шикарная!" – поделился спортивный проектный менеджер Казахстанской федерации киберспорта Айдар Сериков.

Один из самых драматичных моментов – гранд-финал в дисциплине Mobile Legends, где сошлись казахстанцы Hog Riders и гости из Бишкека, команда TLC. Хозяева забрали "золото", но для молодых кыргызских парней это "серебро" и сам выезд стали важнейшим карьерным прецедентом. Капитан TLC Эрик Минбаев после игры размышляет о том, как такие турниры меняют жизнь:

"Это наш первый LAN-турнир, и он очень крутой. Нам понравилось оформление, атмосфера, и мы благодарны казахстанцам, нашему братскому народу, что предоставили возможность играть. Сам город безумно красивый: озеро, закаты, облака. В Казахстане мы замечаем, что очень много турниров в последнее время, это очень сильно радует и мотивирует играть дальше. Команда создана всего полгода назад, возрастной ценз у нас 18-23 года. Конечно, будущее у киберспорта огромное. Мне кажется, он очень сильно влияет на молодежь. Все стараются, трудятся, чтобы пробиться на профессиональные площадки".
Кокшетау, чемпионат по киберспорту, Акмолинская область, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 09:47

Фото: Сергазы Кайырболдиев

Для победителей, – команды Hog Riders этот кубок далеко не случайное везение, а результат четырех лет упорного труда. Парни на своем примере доказали, что увлечение, начавшееся за школьной партой, превращается в реальный социальный лифт, способный довести до Олимпийских арен.

"Я приехал из Алматы, со мной еще один человек оттуда и трое игроков из Астаны. Заняли первое место, очень рады. Мы играем уже очень долго. Надеюсь, пройдем на дальнейшие турниры, тоже в формате LAN-ов. Также я выступаю на Азиатских играх, Олимпийских играх. Все классно, спасибо соперникам. Хороший уровень показали. Мы начали играть просто со школы, с друзьями вместе. Потом уже собирали команду", – делится своей историей успеха капитан чемпионской команды Hog Riders Алихан Мадибеков.

Огромный плюс для всех, кто хотел прикоснуться к этому цифровому безумию, – вход для горожан и гостей города сделали абсолютно бесплатным. Организаторы превратили площадки вокруг игровых зон в полноценный фестиваль цифровых технологий. В коридорах для обычных зрителей устроили свои, любительские соревнования по киберспорту, где каждый мог сесть за монитор и показать класс, а также много интерактивных мини-игр. Градус эмоций подогревали и на сцене: хедлайнерами вечера стали звезды казахстанской эстрады, чьи выступления превратили геймерское событие в масштабное городское шоу.

Развитие киберспорта становится частью процессов цифровизации страны, объединяя современные технологии, молодежь, образование и новые возможности для профессионального роста. Такие турниры развивают навыки работы с технологиями, стимулируют интерес молодежи к IT-профессиям, программированию, стримингу, созданию контента и разработке цифровых продуктов.

Пока на региональных площадках загораются новые звезды, наши соотечественники уже штурмуют главные планетарные арены. В июне 2026 года 21-летний уроженец Семея Данил Голубенко, выступающий под ником molodoy за легендарный бразильский клуб FURIA Esports, дошел до гранд-финала одного из престижнейших турниров планеты – IEM Cologne Major 2026 в Германии.

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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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