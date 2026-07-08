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Технологии

Qarmet представил цифровые решения на выставке ИННОПРОМ-2026

Qarmet представил цифровые решения, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:30 Фото: Qarmet
Компания Qarmet принимает участие в XVI Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026, которая проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.

Одна из крупнейших промышленных площадок объединила представителей более 50 государств. Национальные экспозиции представили Казахстан, Индонезия, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан.

Qarmet представил цифровые решения, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:30

Фото: Qarmet

Выставку посетили главы правительств России, Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстана – Михаил Мишустин, Олжас Бектенов, Никол Пашинян, Александр Турчин и Адылбек Касымалиев. В деловой программе также приняли участие представители правительств Индонезии, Ирана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама и других государств.

Qarmet представил цифровые решения, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:30

Фото: primeminister.kz

В составе казахстанской делегации Qarmet представил цифровые решения, направленные на повышение безопасности и эффективности производства. Среди них – система позиционирования, внедренная на всех угольных шахтах компании, а также система видеотелематики.

"В этом году мы представили на выставке систему позиционирования, которая позволяет в режиме реального времени определять местонахождение работников в подземных выработках, контролировать уровень загазованности и производственные процессы. При возникновении нештатных ситуаций технология помогает оперативно установить расположение персонала, связаться с работниками и координировать действия аварийно-спасательных подразделений. Мы рады представить свой опыт в области цифровизации угольного производства на международной площадке и обменяться передовыми практиками с ведущими промышленными компаниями. Для Qarmet внедрение современных технологий – это прежде всего повышение уровня безопасности работников, эффективности производства, надежности технологических процессов и условий труда", – отметил управляющий директор по устойчивому развитию и стратегическим коммуникациям Qarmet Ербол Исмаилов.
Qarmet представил цифровые решения, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:30

Фото: Qarmet

Участие в ИННОПРОМ-2026 позволило Qarmet представить практический опыт цифровизации горнодобывающего производства и продемонстрировать технологический потенциал компании на международной промышленной площадке.

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Айсулу Омарова
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