Рынок IT-услуг в Казахстане вырос почти вдвое

Казахстанский рынок IT-сервиса достиг исторического максимума. По данным Бюро национальной статистики, за 2025-й объем услуг, оказанных айтишниками, превысил 2,9 трлн тенге. Это в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год, сообщает Zakon.kz.

Предприятия сектора IT суммарно оказали услуг на 2,9 трлн тенге, передает Finprom.kz.

IT-компании смогли обеспечить интенсивный рост, помогая в первую очередь казахстанским заказчикам. Их доля в общем объеме услуг в прошлом году составила 86,7%. Сумма превысила 2,5 трлн тенге.

Рост наблюдался по услугам, оказанным не только юридическим лицам (на 49,5%), но и физическим (в 6,3 раза).

Доля IT-услуг, которые были оказаны казахстанскими компаниями иностранным заказчикам, составила 13,3% на сумму 391,6 млрд тенге, что на 28,9% больше, чем годом ранее.

Основу казахстанского рынка IT-сервиса представляют собой Алматы и Астана. В прошлом году общая доля этих двух городов превысила 90%. Алматинские компании выполнили работу на сумму 1,8 трлн тенге. Именно Алматы является главным драйвером роста сектора IT по итогам 2025-го, отметили аналитики.

В Астане, несмотря на крупные проекты международного уровня, объем IT-услуг оказался вдвое меньше, чем в Алматы, на 883,8 млрд тенге.

Другие города еще сильнее отстают от мегаполисов. Правда, в большинстве (в 16 из 20 регионов) зафиксирован рост. Например, в Улытау и Туркестанской областях объем услуг в секторе вырос в 2,8 и в 2,6 раза, соответственно, а Мангистау продемонстрировал прирост на 67,5%.

Отрицательная динамика в прошлом году наблюдалась в Алматинской (-30,7%), Северо‑Казахстанской (-12,3%), Западно-Казахстанской (-2,4%) областях и в Жетысу (-1,1%).

В первую очередь на интенсивное увеличение общего показателя повлияло наращивание объемов услуг по обработке данных. Этот сегмент за год вырос в 10,6 раза, а в стоимостном выражении – с 53,5 до 566,6 млрд тенге.

Значительный вклад в прирост в абсолютном выражении внесли услуги по разработке и тестированию кода: плюс 120,1 млрд тенге. Кстати, это самая капиталоемкая категория: за прошлый год объем услуг в ней достиг 762,8 млрд тенге. К значимым для динамики 2025-го можно отнести также услуги по сопровождению программного обеспечения, баз данных, сайтов (+112,3 млрд тенге) и другие услуги в области информационных технологий (+212,3 млрд тенге).

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