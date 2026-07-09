В WhatsApp появится новая функция – кому-то она не понравится

WhatsApp работает над функцией, которая будет уведомлять пользователей о дне рождения у их контактов, сообщает Zakon.kz.

Для этого будет добавлен специальный раздел "День рождения", в котором пользователи смогут видеть предстоящие дни рождения своих контактов. Когда наступает день рождения контакта, WhatsApp отправит уведомление внутри приложения, чтобы напомнить пользователю.

Напоминание о дне рождения появится только в том случае, если человек указал свою дату рождения в WhatsApp. В настоящее время WhatsApp не запрашивает у пользователей год рождения во всех странах. Поэтому, если контакт не указал свою дату рождения, у WhatsApp нет данных для обработки, и напоминание не появится.

Есть люди, которые не любят праздновать день рождения и получать соответствующие поздравления. В таком случае новая функция может стать проблемой. Потому что WhatsApp пока не внедрил никаких настроек конфиденциальности, позволяющих пользователям решать, делиться ли своей датой рождения.

Как отмечает Wabetainfo, по нормативным требованиям пока нет возможности сделать дату видимой только для WhatsApp и скрыть ее от контактов. Но мессенджер еще может добавить специальную настройку конфиденциальности до официального запуска новой функции.

Другая функция, над которой работает WhatsApp, позволит людям скрывать свой номер телефона при начале общения с тем или иным контактом – будет отображаться только имя пользователя.