В работе Instagram и Facebook произошел массовый сбой

19 июля 2026 года в работе соцсетей компании Meta произошел массовый сбой, сообщает Zakon.kz.

На сайте Downdetector пользователи сообщили о сбое Instagram более 4,2 тысячи раз.

Фото: скриншот сайта

На сбои Facebook пожаловались более 4,7 тысячи человек.

Фото: скриншот сайта

Тем временем казахстанцы также пишут о сбое: пользователи жалуются на невозможность загрузить посты.

В марте суд США обязал Meta выплатить $375 млн за вред детям.