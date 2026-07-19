В работе Instagram и Facebook произошел массовый сбой
Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
19 июля 2026 года в работе соцсетей компании Meta произошел массовый сбой, сообщает Zakon.kz.
На сайте Downdetector пользователи сообщили о сбое Instagram более 4,2 тысячи раз.
На сбои Facebook пожаловались более 4,7 тысячи человек.
Тем временем казахстанцы также пишут о сбое: пользователи жалуются на невозможность загрузить посты.
В марте суд США обязал Meta выплатить $375 млн за вред детям.
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