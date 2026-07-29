Киберспорт, технологии и спорт: Beeline стал официальным телеком-партнером "Игр Будущего 2026"

Компания поддержит международный турнир, который объединяет киберспорт, классический спорт и технологии, обеспечив участников и зрителей качественной мобильной связью.

Beeline Казахстан стал официальным телеком-партнером международного турнира "Игры Будущего 2026". Соревнования пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа и объединят киберспорт, классический спорт и современные технологии.

Формат турнира построен на фиджитал-дисциплинах, то есть участники соревнуются не только в цифровой среде, но и на реальных спортивных площадках. В программе заявлены футбол, баскетбол, танцы, Battle Royale, MOBA PC, MOBA Mobile и единоборства. Всего в турнире примут участие 848 участников из более чем 50 стран, а общий призовой фонд составит более 4 млн долларов.

Во время крупных мероприятий мобильная связь работает под повышенной нагрузкой. На одной площадке одновременно собираются участники, команды, волонтеры, технические службы, медиа и зрители. Люди пользуются смартфонами, публикуют фото и видео, обмениваются сообщениями. Поэтому для "Игр будущего", где спорт напрямую связан с цифровой средой, качественная мобильная связь становится важной частью события.

В этой роли Beeline Казахстан выступит как официальный телеком-партнер турнира. Компания работает во всех регионах страны и остается оператором с самым широким покрытием мобильной сети. Услугами компании сегодня пользуются более 11,7 млн абонентов.

Помимо развития связи, Beeline расширяет цифровые продукты и игровые сервисы. Так, в прошлом году компания заключила партнерство с Tencent Cloud, чтобы запустить в супераппе Janymda более 200 новых игр. Кроме того, прямые трансляции соревнований будут бесплатно доступны зрителям в приложении BeeTV, что позволит следить за ключевыми событиями турнира из любой точки. Для компании участие в "Играх Будущего" стало частью поддержки проектов, которые объединяют технологии, спорт и молодежную аудиторию.

"Для Beeline Казахстан большая честь стать официальным телеком-партнером "Игр Будущего". Мы поддерживаем инициативы, которые способствуют развитию цифровой среды и помогают молодым людям раскрывать свой потенциал. Киберспорт сегодня – одно из самых динамично развивающихся направлений, объединяющее технологии, инновации и талантливую молодежь. Уверены, что "Игры Будущего" станут важным международным событием и внесут вклад в развитие Казахстана", – отметил CEO Beeline Казахстан Джаббор Каюмов.

Основные соревнования пройдут на нескольких площадках Астаны: в ЛАСК Qazaqstan, Samruk-Kazyna Arena, Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и Национальном теннисном центре Beeline Arena. Проведение "Игр Будущего" в Астане станет важным событием для спортивной и технологической повестки страны. Для Казахстана это возможность принять международный турнир нового формата и показать, как спорт, игры и цифровые технологии соединяются в одном соревновании.