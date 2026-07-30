Как казахстанские аграрии переходят на агродроны с помощью "КазАгроФинанс"

Беспилотные авиационные системы давно перестали быть экспериментом для казахстанских полей – сегодня это рабочий инструмент тысяч хозяйств.

АО "КазАгроФинанс" напоминает о действующей программе лизинга агродронов в рамках "Агролизинга" – эта программа уже доказала свою эффективность в деле цифровизации АПК.

Аграрии Казахстана продолжают активно использовать проверенный финансовый инструмент от АО "КазАгроФинанс" – приобретение беспилотных авиационных систем (БАС) в лизинг. Программа успешно функционирует на постоянной основе, помогая сельхозтоваропроизводителям системно внедрять цифровые технологии, повышать урожайность и масштабировать элементы точного земледелия.

Многолетняя практика показывает, что агродроны стали незаменимыми помощниками в полевых работах. Они позволяют в режиме реального времени проводить мониторинг посевов, контролировать состояние угодий, точно оценивать агротехнические мероприятия и в разы сокращать издержки на ресурсы.

Чтобы сделать технологическую модернизацию максимально доступной, "КазАгроФинанс" предлагает отработанные и выгодные условия финансирования:

срок лизинга: до 37 месяцев;

первоначальный взнос: от 30% от стоимости предмета лизинга;

ставка вознаграждения: 12,6% годовых (ГЭСВ от 12,6%);

гибкие условия: возможность направлять инвестиционные субсидии на погашение основного долга;

комфорт для бизнеса: финансирование предоставляется без залога и комиссий, а подача и рассмотрение заявок доступны в удобном онлайн-формате.

График платежей также адаптирован под специфику агросезона: погашение основного долга осуществляется не реже одного раза в год, а вознаграждения – не реже одного раза в квартал. Дополнительно предусмотрено ежегодное страхование предмета лизинга для защиты интересов аграриев.





"Внедрение цифровых технологий уже давно стало залогом высокой производительности и конкурентоспособности. Наша задача – не просто предложить инструмент, а обеспечить его бесперебойную и привычную работу для каждого хозяйственника, помогая ускорять цифровую трансформацию отрасли", – отмечают в АО "КазАгроФинанс".

Программа продолжает действовать, открывая новые возможности для развития современных агротехнологий по всей стране.