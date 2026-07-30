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Технологии

Как казахстанские аграрии переходят на агродроны с помощью "КазАгроФинанс"

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:26 Фото: pexels
Беспилотные авиационные системы давно перестали быть экспериментом для казахстанских полей – сегодня это рабочий инструмент тысяч хозяйств.

АО "КазАгроФинанс" напоминает о действующей программе лизинга агродронов в рамках "Агролизинга" – эта программа уже доказала свою эффективность в деле цифровизации АПК.

Аграрии Казахстана продолжают активно использовать проверенный финансовый инструмент от АО "КазАгроФинанс" – приобретение беспилотных авиационных систем (БАС) в лизинг. Программа успешно функционирует на постоянной основе, помогая сельхозтоваропроизводителям системно внедрять цифровые технологии, повышать урожайность и масштабировать элементы точного земледелия.

Многолетняя практика показывает, что агродроны стали незаменимыми помощниками в полевых работах. Они позволяют в режиме реального времени проводить мониторинг посевов, контролировать состояние угодий, точно оценивать агротехнические мероприятия и в разы сокращать издержки на ресурсы.

Чтобы сделать технологическую модернизацию максимально доступной, "КазАгроФинанс" предлагает отработанные и выгодные условия финансирования:

  • срок лизинга: до 37 месяцев;
  • первоначальный взнос: от 30% от стоимости предмета лизинга;
  • ставка вознаграждения: 12,6% годовых (ГЭСВ от 12,6%);
  • гибкие условия: возможность направлять инвестиционные субсидии на погашение основного долга;
  • комфорт для бизнеса: финансирование предоставляется без залога и комиссий, а подача и рассмотрение заявок доступны в удобном онлайн-формате.

График платежей также адаптирован под специфику агросезона: погашение основного долга осуществляется не реже одного раза в год, а вознаграждения – не реже одного раза в квартал. Дополнительно предусмотрено ежегодное страхование предмета лизинга для защиты интересов аграриев.


"Внедрение цифровых технологий уже давно стало залогом высокой производительности и конкурентоспособности. Наша задача – не просто предложить инструмент, а обеспечить его бесперебойную и привычную работу для каждого хозяйственника, помогая ускорять цифровую трансформацию отрасли", – отмечают в АО "КазАгроФинанс".

Программа продолжает действовать, открывая новые возможности для развития современных агротехнологий по всей стране.

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Айсулу Омарова
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