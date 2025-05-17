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Мир

Мировой рекорд по созданию и разрушению карточного домика побили в Китае

карточный домик, игральные карты, , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 17:08 Фото: pixabay
Китайская команда установила новый мировой рекорд Гиннеса, сумев создать и опрокинуть геометрический объект из 51 725 игральных карт в стиле домино, сообщает Zakon.kz.

Для нового рекорда создали специальное здание с ветрозащитными окнами. Они помогали уберечь карты от малейшего дуновения воздуха.

Затем команда Wang Lei's Domino World, которая уже владеет семью титулами рекордсмена Гиннесса, приступила к составлению 51 725 игральных карт. За 13 часов их расположили в форме различных логотипов и геометрических фигур. При этом снаружи прозрачной конструкции имитировались условия тайфуна.

Установить рекорд удалось не сразу, несколько попыток закончились неудачно.

Затем карты были опрокинуты одна за другой, как и планировалось. Результат команды занесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество игральных карт, опрокинутых в стиле домино.

Ранее в США добились обновления рекорда по скорости сборки кубика Рубика.

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Андрей Дюсупов
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