Мировой рекорд по созданию и разрушению карточного домика побили в Китае
Для нового рекорда создали специальное здание с ветрозащитными окнами. Они помогали уберечь карты от малейшего дуновения воздуха.
Затем команда Wang Lei's Domino World, которая уже владеет семью титулами рекордсмена Гиннесса, приступила к составлению 51 725 игральных карт. За 13 часов их расположили в форме различных логотипов и геометрических фигур. При этом снаружи прозрачной конструкции имитировались условия тайфуна.
Установить рекорд удалось не сразу, несколько попыток закончились неудачно.
Затем карты были опрокинуты одна за другой, как и планировалось. Результат команды занесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество игральных карт, опрокинутых в стиле домино.
Ранее в США добились обновления рекорда по скорости сборки кубика Рубика.