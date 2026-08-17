WhatsApp внедряет новую функцию

Мессенджер WhatsApp решил усовершенствовать интерфейс чатов, введя предварительный просмотр медиафайлов, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в списке чатов отображается предварительный просмотр последнего текстового сообщения. Если же прислана фотография, пользователи видят только слово "Фото". Если это видео, они видят "Видео". По списку чатов невозможно определить, какая именно фотография была добавлена. WhatsApp решил избавиться от этой проблемы, вводя миниатюры медиафайлов в список чатов.

В списке чатов будет отображаться небольшой фрагмент фотографии, если это последнее сообщение, полученное в переписке. Приложение при этом сохранит надпись "Фото" рядом с миниатюрой. Таким образом, пользователи могут определить тип сообщения. Миниатюра достаточно компактна, чтобы поместиться рядом с существующим макетом, не занимая дополнительного места. Предварительный просмотр полезен, когда пользователи хотят увидеть последнюю полученную фотографию в переписке, но не хотят открывать ее сразу, пишет Wabetainfo.

Фото: wabetainfo

Та же функция будет применима и к видео. WhatsApp также отобразит метку "Видео" рядом с миниатюрой. Пользователям, которые недавно получили много видео в разных чатах, будет гораздо проще найти нужное.

Также WhatsApp добавит предварительный просмотр стикеров непосредственно в список чатов. Пользователи смогут видеть, какой стикер они получили от контакта или группы, не открывая саму беседу.

3 августа Zakon.kz рассказывал, что в WhatsApp появится возможность совершать звонки непосредственно из веб-клиента.