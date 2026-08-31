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Технологии

Toyota перестанет выпускать бензиновый Land Cruiser 300

Land Cruiser 300, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 07:15 Фото: Facebook/ToyotaMotorCorporation
Toyota отказывается от бензинового двигателя в новом Land Cruiser по причине несоответствия экологическим нормам, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, легендарный "Крузак" переходит на гибрид. Как передает японское издание Creative Trend, автомобильный бренд планирует отказаться от неэлектрифицированного бензинового ДВС V6, так как тот перестал соответствовать экологическим требованиям.

Новая модель Toyota, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 07:15

Фото: creative311

Общая мощность нового гибрида составляет 457 лошадиных сил. Это делает модель 300 самой мощной во всей линейке. Обновленный Land Cruiser 300 уже поступил в продажу в Восточной Европе, Австралии и на Ближнем Востоке. На родном рынке его ожидают 16 сентября.

В середине августа модный дом Louis Vuitton представил два уникальных Porsche 911.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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