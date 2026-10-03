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Технологии

Китайский проект "искусственного солнца" находится в разгаре строительства

Строительство в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 06:28 Фото: CMG
Китайский проект по исследованию ядерного синтеза дошел до важного этапа: комплекс для экспериментального сверхпроводящего токамака BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak) официально введен в эксплуатацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, BEST – компактная экспериментальная установка для исследования термоядерного синтеза, которую строят в Хэфэе, административном центре провинции Аньхой на востоке Китая.

Это первая разработанная в стране установка такого типа, предназначенная для воспроизведения на Земле процессов ядерного синтеза, благодаря которым Солнце вырабатывает энергию.

С июля на строительную площадку доставили несколько ключевых компонентов установки. К настоящему времени выполнено более половины запланированных задач.

Основная часть термоядерной установки вступила в наиболее ответственную стадию строительства. Сейчас идет монтаж ключевых систем, включая вакуумную камеру, криогенный экран, тороидальные магнитные системы и другие высокоточные внутренние компоненты.

Вакуумная камера представляет собой рабочую область, в которой происходит термоядерная реакция. Криогенный экран выполняет функцию сверхтеплоизоляционного слоя, препятствующего передаче тепла.

Тороидальные магнитные системы создают мощные магнитные поля, удерживающие высокотемпературную плазму и не позволяющие ей соприкасаться со стенками реактора.

Строительство BEST планируется завершить к 2027 году.

Ранее мы писали о том, что в Китае спорят о дорогостоящей батарее из 12 672 бетонных блоков.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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