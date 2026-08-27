Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак" и участников научных стажировок
Об этом объявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек:
"Среди новых стипендиатов 179 будут обучаться в магистратуре, 12 – в докторантуре, еще один стипендиат – по программе бакалавриата. Кроме того, 40 граждан Казахстана получили возможность пройти профессиональную стажировку в зарубежных организациях", – написал он в Telegram-канале.
Глава МНВО подчеркнул, что "Болашак" – это не просто возможность получить образование за рубежом, а "инвестиция в людей и в будущее экономики Казахстана".
"Наша задача – готовить специалистов по тем направлениям, где стране особенно нужны передовые знания и компетенции: атомная промышленность, медицина, инженерия, искусственный интеллект, новые материалы, энергетика, биотехнологии и другие высокотехнологичные отрасли. Важно, чтобы наши специалисты возвращались домой не просто с дипломом, а с новыми знаниями, технологиями и международным опытом, которые будут работать на развитие Казахстана".Саясат Нурбек
Министр отметил, что стране нужны кадры, способные создавать новые производства, внедрять передовые технологии и формировать отрасли будущего.
"Поздравляю всех стипендиатов! Желаю успешного обучения, ярких открытий, сильных профессиональных связей и главное – возвращения домой с идеями и знаниями, которые помогут двигать Казахстан вперед".Саясат Нурбек
Список обладателей стипендии "Болашак" доступен по ссылке, а имена участников программы "Научные стажировки" можете узнать здесь.
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