Как проверяют качество строительства АЭС "Балхаш": контроль на каждом этапе

При строительстве АЭС не существует мелочей: проверка арматуры до заливки бетона и заводские испытания критического оборудования важны не меньше, чем финальный пуск реактора. В Послании глава государства предложил уже в 2027 году приступить к строительству первой АЭС, сообщает Zakon.kz.

Как устроен контроль строительства АЭС "Балхаш", кто отвечает за соблюдение требований безопасности и как культура открытости помогает вовремя выявлять и устранять любые несоответствия, читайте в нашем материале.

Надежность АЭС закладывается еще при проектировании: любые ошибки в расчетах или отклонения от проекта ставят под угрозу безопасность энергоблока. Поэтому проектные решения проходят независимую проверку специалистами, не участвовавшими в их разработке (по нормам МАГАТЭ), а также комплексную госэкспертизу на соответствие законодательству Казахстана. Если проект меняется, новые решения также должны пройти согласование.

Кто отвечает за качество

В процессе строительства участвуют несколько сторон, каждая со своими полномочиями. Ядерный регулятор контролирует изготовление оборудования, важного для безопасности, на заводах, а также строительные и монтажные работы на площадке станции. При производстве оценивают соблюдение технологических требований и результаты испытаний. На стройплощадке – соответствие работ проекту и требованиям безопасности, а также устранение выявленных нарушений.

Со стороны заказчика надзор ведет инженер заказчика: анализирует документацию, участвует в ревизиях на заводах и стройке, контролирует испытания и исправление дефектов. При этом работа инженера не снимает ответственности с подрядчика за качество, а с эксплуатирующей организации – ответственности за безопасность станции.

Что происходит на заводе и стройплощадке

Работа с поставщиками начинается еще до размещения заказа: определяются технические требования, необходимые испытания и документы, подтверждающие качество. Также оценивается способность поставщика выполнить установленные условия.

На производстве строго контролируют технологические операции, а на стройке – скрытые работы. Например, при бетонировании положение арматуры и закладных проверяют строго до заливки смеси, так как позже осмотреть их невозможно. Прочность бетона подтверждают лабораторными испытаниями образцов, а качество монтажа оборудования и сварных швов контролируют методами неразрушающего контроля.

Нельзя просто перейти к следующему этапу

Строительство АЭС идет поэтапно, и переход к следующим работам зависит от качества предыдущих. Для этого в графике предусматривают контрольные точки – они особенно важны перед операциями, после которых доступ к конструкции или оборудованию будет ограничен. В установленных случаях продолжать работы разрешается только после приемки выполненного этапа и документального оформления результатов. Такой порядок позволяет обнаруживать несоответствия до того, как они повлияют на дальнейшее строительство.

Каждый этап сопровождается документами: сертификатами, актами освидетельствования скрытых работ, протоколами испытаний, сведениями об отклонениях и исполнительными чертежами. Этот архив передается эксплуатирующей организации и служит основой для ТО и ремонтов на протяжении всего срока службы АЭС.

Важную роль играет и своевременное сообщение о недостатках и возможных угрозах безопасности. Это связано с культурой безопасности, которая предполагает приоритет безопасности при принятии решений, личную ответственность каждого участника работ и открытость в обсуждении проблем. Работники должны иметь возможность свободно сообщать о недостатках, а руководство – обеспечивать их своевременное рассмотрение и принятие необходимых мер.

Однако завершение стройки не означает готовность станции к пуску. На этапе ввода в эксплуатацию проводят масштабные комплексные испытания, и только если их результаты полностью совпадут с проектными критериями приемки, станция признается готовой к безопасной работе. Надежность АЭС "Балхаш" опирается на сквозной контроль: от независимой верификации чертежей до итоговых предпусковых тестов.