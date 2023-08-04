"Там на неведомых дорожках": в окрестностях Семея туристов ждет путешествие в прошлое

Причудливые скалы, гроты с древними наскальными рисунками, курганы с "усами" и даже подобие Стоунхенджа – все это можно увидеть и даже потрогать в прииртышских горных массивах – Дельбегетее, Семейтау и Кокентау. Корреспондент Zakon.kz побывал там и увидел все собственными глазами.

Холмистые места и окружающие их бескрайние степи Семейского Прииртышья издревле привлекали людей. Первые поселенцы здесь побывали еще в эпоху палеолита, то есть примерно 40 тысяч лет назад. И с тех пор предгорья Прииртышья являются ареалом обитания множества племен и целых народов, которые сменяли друг друга в результате бесчисленных войн, переселений народов и иных миграционных процессов и течения Истории.



Каждый из этих народов оставил после себя орудия труда и оружие, утварь и многое другое, изучая которые можно составить хотя бы приблизительное представление о жизни, быте, культуре и уровне развития этих древних племен. Ну а многочисленные памятники, оставшиеся нам в наследство от далеких предков, сегодня представляют огромный интерес не только для археологов и историков, но и обычных туристов.





Фото: Zakon.kz

Задумывались ли вы, откуда на степных просторах казахского мелкосопочника, простирающихся на сотни квадратных километров, возникли пусть и небольшие, но горные хребты и даже целые комплексы? Этот вопрос задали себе и члены краеведческого общества "Прииртышье", когда стали тщательно изучать окрестные горные массивы, кольцом окружающие Семей на расстоянии от 60 до 100 км от города. Один из них – это горы Дельбегетей.

Фото: Zakon.kz

Драконовы горы

Невысокие горы, из космоса выглядящие неправильной восьмеркой, путешественникам видятся причудливыми хребтами гигантского дракона, прикорнувшего на бескрайней степной глади. В Зайсанской котловине в 1959 году нашли кости и скорлупу яиц динозавров. Недаром отложение окаменелостей в Зайсане называют "динозавровым". Возможно, эти легенды легли в основу одного из названий Дельбегетейских гор, дошедших до нас – Драконовы горы.



Так вот, эти Драконовы горы, как показали исследования ученых, настоящая астроблема – звездная рана Земли, образовавшаяся в результате падения астероида, расколовшегося на две части еще в атмосфере.

По сути, горный массив – это кратер, который образовался в результате мощнейшего удара в месте столкновения небесного тела с земной твердью. И это достаточно хорошо можно видеть, если тщательно изучать фотоснимки, сделанные спутником из космоса. Вполне вероятно, что в этом месте миллионы лет назад упал не один "гость из космоса", а две его части. В результате падения их кратеры смешались между собой и в таком виде застыли на века. Причем причудливость форм горам придало то, что астероиды падали не на сушу, а в воды древнего палеозойского моря, которое простиралось в этих местах в давно минувшие эпохи.

Для членов краеведческого общества "Прииртышье" в Семее горы Дельбегетей – неистощимый источник новых знаний и бесконечного поиска. Сюда исследователи родного края готовы приезжать вновь и вновь, не уставая удивляться богатствам этого края, его удивительной истории, красотам горного ландшафта, изрезанного изумрудными долинами и причудливыми, не похожими друг на друга утесами и гротами.

Сюда же вместе с краеведами приезжают любопытные туристы и путешественники, интересующиеся древностями Семейского Прииртышья.

Благодатный край

Любопытно, но есть и еще одно значение названия гор Дельбегетей. В переводе с древнекитайского это слово означает "благодарный", "благосклонный" или "благообильный". И точно, эту гористую местность, богатую долинами и ущельями, можно смело назвать благодатным краем.

Достаточно сказать, что именно здесь было обнаружено единственное в Казахстане месторождение изумрудов, названое Альжановское, где еще до недавнего времени шла добыча драгоценных и полудрагоценных минералов.

Ныне покойный геолог Александр Сухоруков однажды рассказывал, что внутри кратерных чаш можно увидеть многочисленные миаролы – вертикальные трубообразные отверстия в граните, заполненные кристаллами микроклина, раухтопаза, топаза, турмалина и гелиодора. В приконтактовой части гранитов астроблемы с осадочными породами можно найти стяжения графита, в котором наверняка должны быть импактные алмазы! Чтобы еще раз осмотреть эти удивительные места, где в гротах и ущельях спрятались от любопытных глаз полудрагоценные камни и удивительной красоты минералы, члены краеведческого общества "Прииртышье" отправились навестить своего старого знакомого – ущелье, условно названное краеведами "Лабиринт" за причудливые ходы.

Фото: Zakon.kz

Впервые в это ущелье краеведы попали практически случайно, лет 13-15 назад. Как вспоминает председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов, в тот раз краеведов сопровождал в поездке настоятель Воскресенского собора, протоиерей отец Феодор Прокурин. Батюшка живо интересовался историей своего родного края, много ездил с краеведами и журналистами. Вот и в тот день они в очередной раз открывали для себя тайны гор Дельбегетея.



"Мы проезжали мимо горного кряжа, как вдруг я заметил между сплошной стеной скал практически незаметный издали проход. Конечно, мы наведались в это неизвестное нам ущелье. И когда зашли в него, были поражены его величественной и таинственной красотой", – вспоминает Марат Сасанов.

Действительно, величие этого места просто поражает воображение. Высокие скалы самых причудливых форм с одной стороны представляют сплошную стену, по которой невозможно забраться без специального альпинистского снаряжения, а вот другая стена ущелья испещрена гротами и каменными галереями, по которым вполне можно пройтись.

"Горы здесь удивительно красивы по своей форме. За тысячи лет ветер хорошо поработал над ними, придав фантастические образы. Глаз радуется, глядя на эти красоты", – говорит член краеведческого общества "Прииртышье" Павел Жуков.

Фото: Zakon.kz

Кстати, по его словам, еще в свое первое посещение краеведы тщательно исследовали ущелье и обнаружили на скальной породе потеки несформировавшейся до конца твердой субстанции драгоценного вещества – мумие.



Позже краеведы узнали, что в середине 1970-1980 годов в этом ущелье велась добыча черного хрусталя – мориона. Его еще называют "ведьмин камень". Кстати, Марату Сасанову как-то посчастливилось найти морион чуть ли не под ногами. Несколько лет назад этот камень передали в дар высоким гостям, посетившим Семей.

Фото: Zakon.kz

"В этих местах шла добыча бериллов, аквамаринов, маленьких изумрудов старательской артелью. Но эти разработки сейчас заброшены, потому что небогатые рудные жилы достаточно быстро истощились. Но и сегодня недра Дельбегетейских гор богаты на красивые камни. Не зря одно из ущелий называется Топазовым, а одна из горных вершин – Хрустальной", – рассказывает Павел Жуков.

Кстати, и на этот раз Марату Сасанову крупно повезло: исследуя одну из стен Лабиринта, краевед обнаружил небольшой камешек аметиста.

Фото: Zakon.kz

"Дельбегетей – очень необычный горный край. Такое ощущение, что в этом месте специально кто-то собрал все богатства недр нашего края. Да, многие рудные жилы истощились, но эти горы можно сделать музеем-заповедником геологической науки Прииртышья. Ведь не только минералы здесь находили, но и не менее редкий и очень ценный в древности металл – олово. Он входил в состав бронзы – единственного сплава, который был известен в эпоху саков. Если сюда, в Дельбегетей, привозить группы школьников и туристов, они за несколько часов общения с природой познают многие тайны земли и истории родного края", – предложил Павел Жуков.

Древние рудокопы

Удивительно, но до наших дней в Дельбегетее чудом сохранились практически в первозданном виде копи и рудники древних рудокопов. Один из таких комплексов, включающий в себя шахту рудника, поселение и небольшой некрополь, изучали археологи во время казахстанско-германской экспедиции, работавшей в Дельбегетее в течение нескольких археологических сезонов.

Фото: Zakon.kz

"Наши горы дают счастливую возможность изучить древние шахты, поселения рудокопов, их погребальные комплексы в первозданном, ненарушенном виде", – говорит краевед.

Кстати, помимо этого комплекса в горах Дельбегетея сохранилось до наших дней огромное количество археологических памятников – могильников, курганов, поселений и стоянок, начиная с эпохи неолита и бронзового века. И все это время Дельбегетей постоянно населяли люди. И это неудивительно, учитывая, что здесь протираются удобные горные пастбища – идеальное место для джайляу.

Следы пребывания человека в этих горах краеведы видят постоянно. Вот и на этот раз, поднявшись на одну из вершин, в одном из гротов обнаружили ранее неизвестные науке наскальные рисунки, писаные охрой. Они до такой степени мелкие, а сохранность такая плохая, что с первого раза точно определить сюжетные линии писаниц (наскальных рисунков) пока не удалось.

Чарская ярмарка

В окрестностях села Малая Карасу, что в 60 км от Семея у речки Гурбанчар, более века назад дважды в год (весной и осенью) проходила Чарская ярмарка – вторая по значимости и объему товарооборота в Казахстане в период с конца XIX до начала ХХ веков.

Фото: Zakon.kz

Как рассказывает Марат Сасанов, Чарская ярмарка всегда была строго специализированной: на ней торговали исключительно скотом. Другое дело, что скот этот чаще всего обменивали на товары народного потребления: ткани, чай, посуду и многое другое. Ярмарки привлекали жителей дальних аулов возможностью приобретать отсутствующие в отдаленных волостях продукты и разнообразные изделия фабрично-заводской промышленности.



Любопытно, что эти сведения подтверждаются и многочисленными находками, сделанными краеведами "Прииртышья". Во время одной из своих экспедиций они обнаружили несколько десятков свинцовых пломб, которыми в конце XIX – начале ХХ веков торговцы запечатывали рулоны ткани, посуду и другие товары, и также небольшие кованые замки, запирающие сундуки с товарами. Удалось даже установить, кому именно принадлежали привезенные на Чарскую ярмарку товары.

Фото: Zakon.kz

По словам Марата Сасанова, примерно 80% из найденных им 28 свинцовых пломб принадлежат купцу Викуле Морозову. Именно он специализировался на торговле тканями, привозя их на ярмарку в обмен на скот. Более того, он не только продавал ткани, он их еще и производил. Так же как и его дядя, Захар Морозов, владелец Богородско-Глуховской мануфактуры.



"Интересно, что пломбы Захара и Викулы Морозовых я находил совершенно в разных местах Чарской ярмарки. То есть дядя и племянник одновременно торговали своим товаром, но при этом предпочитали располагать торговые лотки и палатки подальше друг от друга, преследуя собственные выгоды и интересы", – поделился своими наблюдениями краевед.

Фото: Zakon.kz

Были периоды, когда годовой оборот Чарской ярмарки достигал астрономической по тем временам суммы – 310 тысяч рублей! Для сравнения, в царской России в начале ХХ века цена коровы составляла всего 3 рубля. Так что подсчитать объем торговых операций во время двухнедельной ярмарки не составит особого труда.



В целом торговые обороты Семипалатинской области в конце XIX века были весьма впечатляющими. Учитывая, что на всей территории современного Казахстана проходило 106 ярмарок, из которых 28, то есть практически четверть, приходились именно на Семипалатинскую область. И оборот здесь достигал 2,8 млн рублей. В целом же по Казахстану ярмарочный торговый оборот составлял около 82,5 млн рублей.

Фото: Zakon.kz

Можно сказать, что движение скота в каждом новом году начиналось именно с Чарской ярмарки. Отсюда практически весь купленный скот перегонялся в Омск, а непроданный направлялся в Куянды, куда, кроме местного, перегоняли и семиреченский скот, на Атбасарскую и Акмолинскую ярмарки, где распродавался скот, не проданный на первых ярмарках. Следующим этапом были Тургайская область и станица Звериноголовская близ Петропавловска, где приобретенный скот забивали и уже в виде мяса и кожи перенаправляли в российские губернии.



"Эта торговля представляла собой даже не продажу, а скорее обмен продуктов кочевников-скотоводов на фабрично-заводские товары", – пояснил Марат Сасанов.

"40 дворов"

До наших дней в Дельбегетейских горах сохранилось уникальное сооружение, получившее название "40 дворов". Оно расположено на одной из горных возвышенностей, где открывается великолепная панорама обширной территории, где еще сто лет назад кипели страсти многолюдной Чарской ярмарки.

Фото: Zakon.kz

Здесь, в уютных двориках обширного гостиного двора, все время, что длились ярмарочные дни, – от двух недель до месяца, – жили торговцы и владельцы скота, прибывавшие сюда из самых отдаленных уголков Казахстана, из Китая, Монголии, России и других уголков. Конечно, достаточно часто за чашкой чая заключались выгодные сделки и долгосрочные договоры.

Фото: Zakon.kz

"По всей территории гостиного двора мы до сих пор находим огромное количество фарфоровой, керамической и стеклянной посуды, в том числе из тонкого кузнецовского фарфора, который так любили в начале ХХ века. Значит, постояльцы любили попить ароматный чай после тяжелого ярморочного дня, вдали от людской суеты и ежедневных забот. Находили мы здесь царские монеты разного достоинства и несколько колец. Это мужские серебряные печатки. И поскольку женских украшений мы вообще ни разу не обнаружили, можно сделать вывод, что на ярмарку приезжали, в большинстве своем, исключительно мужчины. Женщины если и были, то лишь в качестве редких гостей", – рассказывает председатель краеведческого общества.

Фото: Zakon.kz

Несмотря та то, что сооружение, построенное из самана и гранитного камня, взятого тут же, в горах, насчитывает свыше ста лет, его сохранность просто удивительная. До наших дней сохранились стены выше человеческого роста с оконными проемами и входными группами. Можно свободно посчитать размеры комнат и их количество.



"По сути, это прекрасный памятник истории и архитектуры нашего региона, раскрывающий одну из интереснейших страниц его истории периода Новой и Новейшей истории Казахстана. Подобные памятники на территории Казахстана можно по пальцам пересчитать. Но без охраны государства, без хозяйского пригляда, мы его можем потерять в течение ближайших нескольких лет", – посетовал Марат Сасанов.





Фото: Zakon.kz

По его словам, под воздействием ветров, дождей и снега стены постепенно разрушаются, поэтому здесь так нужна консервация объекта. Гостиный двор "40 дворов" может стать прекрасным туристическим объектом. Здесь есть что рассказать и что показать гостям и жителям региона. Поэтому краеведы выступают с инициативой придать этому объекту статус памятника историко-культурного наследия, чтобы он находился под охраной государства.



Курган с "усами"

Еще один памятник прошлых эпох – курган с "усами". Он расположился метрах в пятидесяти от подножия горы Консар, чуть ли не у обочины проселочной дороги. Что представляет собой курган с "усами"? Обычно это каменная насыпь вперемешку с землей, а с двух сторон от нее тянутся на десятки метров две каменные гряды. Курганы с "усами" – ярчайшие представители тасмолинской археологической культуры. Чаще всего в Прииртышье их можно встретить в горных массивах Семейтау, Кокентау и Дельбетейских горах. Их поиском и изучением занимаются члены краеведческого общества "Прииртышье" уже в течение многих лет.

Фото: Андрей Куряшкин

Этот памятник археологии краеведам известен достаточно давно. Его необычность в том, что он не отвечает типичным канонам тасмолинской археологической культуры, относящейся к эпохе раннего железного века. Дело в том, что внутри "усов" – каменных кольцевых выкладок – помимо основного захоронения есть еще два дополнительных кургана.



"Я предполагаю, что эти два кургана – более поздние захоронения. Возможно, прошло немало веков между этими двумя событиями, и человеческая память утратила на тот момент сакральное значение курганов с "усами", но традиция считать это место священным еще осталась. И потому решили усопших захоронить подле могилы почитаемого предка, чтобы он охранял их вечный сон", – предложил свою гипотезу Павел Жуков.

Не излившийся вулкан

Горы Семейтау, по сути, представляют собой лишь невысокие сопки, покрытые густым травяным покровом, где в разных местах есть выходы гранитной породы.

Фото: Zakon.kz

По словам геологов, горный массив Семейтау возник в результате извержения вулкана, при котором не произошло прорыва земной коры магмой. Кипящий поток, не найдя выхода на поверхность, так и остался под коркой земной коры, застыв и превратившись в горные породы – гранит и сиенит. Кстати, они идентичны строению горных массивов Дельбегетей и Кокентау – горных хребтов, опоясывающих Семей с юга и запада на расстоянии от 60 до 90 км. Семейтау же – самые близкие горы к современному Семею. Они располагаются всего в 40-45 км от города.

Фото: Zakon.kz

"Тема курганов с "усами", их предназначение и конструкция давно привлекают внимание археологов. География очень широкая, и датировка тоже охватывает несколько веков. Тот край, что часто посещается краеведами Семея, активно исследуется археологами Казахстана начиная с 2014 года. Они исследуют археологические памятники в горах Кокентау, Семейтау, а также проводят раскопки в районах Восточно-Казахстанской области", – отметил профессор Государственного университета им. Шакарима, кандидат исторических наук Амантай Исин.

Фото: Zakon.kz

По мнению профессора Исина, то, что курганы с "усами" распространены на огромной территории и относятся к разным эпохам и народностям, говорит о многом. В первую очередь – о верности традициям и верованиям племен, населявших эти земли, их представлениям о мироздании, религии, о преданности обычаям и традициям предков. Другой, не менее важный фактор, это несколько волн миграции кочевых племен, которые шли с востока на запад. И эти племена, как правило, достаточно часто ассимилировались с местным населением, воспринимая их культуру и верования в сочетании со своими представлениями о мироздании, религии и культуре.



Точки отсчета на торговом пути

Еще один любопытнейший горный массив в окрестностях Семея – это горы Кокентау, также возникшие в глубокой древности в результате извержения вулканов. Здесь для туристов, краеведов и археологов – настоящий рай.

Когда едешь из Семея по Знаменской трассе в сторону гор Кокентау, можно рядом с трассой встретить старинный колодец. Он здесь уже века полтора, не меньше. Рядышком с ним небольшая зимовка, крестьянское хозяйство. Местные животноводы об этом колодце заботятся: он закрыт деревянными ставнями, чтобы вода оставалась чистой и холодной даже в самый ветреный или жаркий день.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов, подобные колодцы вырывали вдоль трактов и торговых путей на местах отдыха и привалов, чтобы готовить еду караванщикам и поить усталый скот. Краевед считает, что если нанести на карту уцелевшие до наших дней старинные колодцы, можно проследить торговые караванные пути прошлых эпох.

Фото: Zakon.kz

А колодец действительно замечательный. Его глубину мы не измеряли, но поверхность воды в нем примерно на уровне 2-2,5 метров от земли. А для того, чтобы вода не уходила (земля – сплошной суглинок), стенки колодца древние мастера при строительстве аккуратно выложили местным плоским камнем. Если будет должный уход, этот источник свежей воды для людей и скота в этой засушливой местности будет служить путникам и животноводам еще не одно столетие.



Шатровый некрополь

Вторая остановка в пути по направлению к горам Кокентау – старинные мазары шатрового типа. Их краеведы впервые увидели осенью 2021 года. Они располагаются дальше села Кокентау.

Фото: Zakon.kz

До наших дней дошли четыре строения и множество захоронений разного типа: от каменных курганчиков раннего средневековья до могил, окруженных мощными стенами из саманного кирпича. Кстати, из такого же самана, облитого жидкой глиной, были построены и величественные погребальные мазары.



К сожалению, ни один из памятников не остался в полной сохранности. Время сделало свое дело: сырцовая кладка не выдержала испытаний суровыми зимами и проливными летними дождями за столько веков.

Фото: Zakon.kz

Практически каждый мазар сохранил до наших дней лишь половину от своей саманной "юрты". Именно в такой форме они были построены во второй половине XVIII века. Эта форма пришла сюда из Южного и Центрального Казахстана, где такие мазары возводили с XIV-XV веков, когда в Великую степь пришел ислам.



Озерная мастерская

Немного пропетляв по степным дорогам, можно встретить на своем пути озеро Чистое. Водяная гладь, в которой отражаются величественные и причудливые облака и гранитные скалы, раскинулась в предгорье Кокентау. Вода в озере действительно чистая. И местные животноводы используют его в качестве водопоя для своих многочисленных стад: песчаный берег усыпан следами копыт домашних животных.

Фото: Zakon.kz

Из-за продолжительной засухи озеро заметно обмелело, и обнажился песчаный берег. Побродив по нему, краеведы нашли место древней мастерской по изготовлению каменных орудий труда. На площади всего лишь нескольких квадратных метров краеведы и члены молодежного клуба нашли множество крохотных отщепов – это каменные пластинки, которые откалывались от большого камня при помощи каменного рубила. На каждом отщепе четко видны следы ручной обработки. Найденные нами отщепы были изготовлены в основном из твердого, но очень красивого минерала – яшмы.

Фото: Zakon.kz

И если для краеведов обнаруженные находки – чуть ли не обыденность, то для любого туриста каждый увиденный крошечный отщепик – целое событие.



Надо сказать, что Кокентауский горный массив – одно из постоянных мест, куда не устают возвращаться краеведы Семея. Все началось с того, что в начале 2010-х годов в Кокентауском горном массиве летнюю практику проходила группа студентов-биологов Семипалатинского педагогического института, и один из студентов, сын краеведа Валерия Колбина, сфотографировал на мобильный телефон обнаруженные молодыми людьми необычные рисунки, живо напоминающие детские "каляки-маляки". Но выглядели они настолько старыми, что не вызывало сомнений, что этот след нам в наследство оставили далекие земляки, жившие на этой же земле многие века и даже тысячелетия назад.

Фото: Zakon.kz

Позже эти фотографии передали краеведам. Отмахиваться от такой ценной информации никто не стал. Наоборот, при первой же возможности организовали экспедицию, в ходе которой обнаружили тот самый грот с писаницами. Именно так археологи называют древние наскальные рисунки, выполненные охрой. А вот петроглифами принято называть изображения, высеченные в камне подручными инструментами.

Фото: Zakon.kz

Так вот, писаниц этих было здесь немало. Более того, в последующие поездки краеведы находили все новые и новые гроты с рисунками. На сегодняшний день известны десять гротов с древними писаницами. Конечно, все находки фиксировали на фото, а их координаты тщательно записывали и указывали на картах. Возраст наскальных рисунков в Кокентау датируют III-II тысячелетием до нашей эры, то есть им уже около пяти тысяч лет!



Переплетение эпох

Кокентау – место древнее, и люди здесь жили и трудились с незапамятных времен и до сегодняшнего дня. А потому памятники истории, немые свидетели жизни людей разных эпох, соседствуют друг с другом буквально в двух шагах.

Фото: Zakon.kz

В окрестностях Красной юрты, небольшого аула, спрятавшегося далеко в горах, есть развалины небольшого поселения, которое, судя по немногочисленным находкам, можно датировать серединой XIX века.



От строений остались лишь разбросанные повсюду камни. Кроме того, на поверхности земли нашли ржавый замочек для сундука или шкафа, ручку от котла, осколки фарфоровой и стеклянной посуды, а еще половину китайской монеты с дыркой.





Фото: Zakon.kz

Но самым интересным и неожиданным сюрпризом стала находка каменного наконечника для копья, непригодного для прямого применения. Видимо, это был изначально бракованный наконечник, который древний камнетес выбросил, когда у наконечника откололся один бок.



Буквально на другой стороне скалы от поселения эпохи царского правления расположено, пожалуй, одно из самых загадочных мест Кокентау. Это древний мегалитический комплекс, который краеведы между собой назвали местным Стоунхенджем.

Фото: Zakon.kz

Место удивительное, загадочное, со своей энергетикой. Посмотрите на эти огромные гранитные плиты. Вот как их можно было так глубоко установить и вкопать в землю ровно по кругу? В центре выделяются три больших камня. Лично мне они показались алтарями трех божеств: в центре мужское, справа от него – женское, а слева – детское. И рядом с ними огромный жертвенный камень. Хотя, возможно, это просто разыгралось воображение.



Ученым еще предстоит поломать голову над предназначением этого мегалитического комплекса.

Фото: Zakon.kz

Загадочные круги

Прогулки по горным ущельям Кентау хранят немало сюрпризов. Например, в расщелине между скалами несколько лет назад обнаружили круги, выложенные из местного камня. Причем диаметр внешнего круга составлял около 10-15 метров, а внутреннего – от 8 до 10 метров. И таких двойных кругов насчитывается не менее восьми. А рядышком расположился небольшой могильник с ящиковыми захоронениями, тоже относящийся примерно к эпохе бронзового века.

Туристический рай

"Дельбегетей, Кокентау и Семейтау – это драгоценные жемчужины на карте Прииртышского края. И развитие туризма, но не дикого и пляжного, а организованного, научно обоснованного, могло бы дать новую жизнь этому интереснейшему краю", – убежден Павел Жуков.

Фото: Zakon.kz

По его словам, горные массивы Прииртышья можно смело сделать заповедной зоной, особо охраняемой государством. Ведь здесь огромное количество памятников геологии и археологии, которые требуют комплексного изучения различными специалистами. Возможно, настанет тот светлый день, когда в горы Дельбегетея, Кокентау и Семейтау приедут не только краеведы, но и археологи, геологи, астрономы и многие другие исследователи, который приоткроют тайны этого удивительного уголка нашего края.

Фото: Zakon.kz

Ну а пока здесь множество нехоженых троп для любопытного туриста. Однако приезжать сюда стоит лишь с опытным проводником или краеведом, потому что только знающий человек сможет указать на тайны Прииртышских гор, которые открываются далеко не каждому гостю.

