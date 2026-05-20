Как будет проходить в Астане чемпионат мира по настольному теннису

В Астане состоялась официальная презентация чемпионата мира по настольному теннису – ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana. Масштабное спортивное мероприятие состоится в мае 2027 года, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках презентации состоялись церемония передачи флага ITTF, показ официального видеоролика Astana-2027, а также презентация концепции будущего чемпионата мира.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев отметил, что проведение турнира в столице Казахстана стало возможным благодаря развитой спортивной инфраструктуре и соответствию международным требованиям.

"Теннис – один из динамично развивающихся видов спорта. Глава государства уделяет особое внимание развитию настольного тенниса. По его поручению сегодня мы проводим церемонию презентации чемпионата мира по настольному теннису 2027 года", – добавил он.

Вице-министр подчеркнул, что соревнования планируется провести сразу на двух площадках – в спортивном комплексе "Барыс Арена" и легкоатлетическом спортивном комплексе "Казахстан".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Специальная техническая делегация Международной федерации настольного тенниса (ITTF) уже провела инспекцию объектов и высоко оценила как спортивные арены, так и общую инфраструктуру города – от аэропорта до гостиниц и логистики", – подчеркнул вице-министр.

Ожидается, что чемпионат соберет представителей около 100 стран и более тысячи участников.

"У Казахстана есть все возможности провести турнир на высоком организационном уровне при поддержке заинтересованных государственных органов", – уверен Жарасбаев.

Вице-министр также отметил, что чемпионат мира будет иметь рейтинговый статус в преддверии Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Казахстанские спортсмены смогут выступить на домашнем первенстве и заработать важные рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду.

Директор турнира Дильмар Жумадилов подчеркнул, что чемпионат мира по настольному теннису впервые пройдет не только в Казахстане, но и в целом в странах Центральной Азии. Он назвал это мероприятие "историческим событием для всего региона".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"В рамках чемпионата будут разыграны медали в пяти дисциплинах: мужском и женском одиночных разрядах, мужском и женском парных турнирах, а также в смешанном разряде. Участие в турнире примут 128 мужчин и 128 женщин, а также 64 мужские и 64 женские пары со всего мира. В течение года будут проходить континентальные квалификационные турниры, а окончательный список стран-участниц и турнирная сетка станут известны ориентировочно к февралю-марту 2027 года", – заявил он.

Директор по маркетингу и коммерции турнира Асия Ильясова рассказала, что особое внимание будет уделено продвижению Казахстана как туристического направления.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Мы ожидаем большое количество иностранных гостей – болельщиков, представителей делегаций и туристов, особенно из стран Юго-Восточной Азии. Уже сейчас формируются специальные туристические пакеты, включающие маршруты, перелеты, культурные программы, гостиничные и фан-предложения", – сказала она.

По ее словам, чемпионат станет возможностью показать Астану и Казахстан международной аудитории.

"Планируется провести конкурс среди производителей сувенирной продукции, чтобы гости турнира могли увезти из Казахстана уникальные изделия с национальным колоритом и культурной идентичностью. Также будут объявлены конкурсы среди дизайнеров одежды на разработку формы для организаторов, волонтеров и персонала, а также официального мерча чемпионата мира. В ближайшее время стартует открытый конкурс и на создание официального маскота турнира – персонажа-талисмана мероприятия", – резюмировала она.

Мероприятие прошло при поддержке акимата Астаны.

15 мая 2026 в Астане на площадке мирового кибертурнира в Астане провели акцию по повышению правовой грамотности.

