Куда поехать летом в Казахстане: 7 лучших направлений для отдыха от Каспия до Алтая
В ведомстве отметили, что лето в нашей стране – это не только отпуск у моря, но и возможность увидеть уникальные природные ландшафты, побывать на этнофестивалях, гастрособытиях и крупных музыкальных площадках.
"В 2026 году по всей стране пройдет более 50 масштабных мероприятий, включенных в единый событийный календарь".Пресс-служба МТС РК
Казахстанцам подробнее рассказали, куда стоит отправиться этим летом – от побережья Каспия до Алтая. В Минтуризма перечислили топ-7 направлений.
Алматы: музыка, этно и горные маршруты
Летний сезон в Алматы откроют сразу два крупных музыкальных события – молодежный фестиваль Beu Fest и международный этнофестиваль The Spirit of Tengri.
Мероприятия пройдут 6-7 июня и соберут тысячи гостей со всего Казахстана и зарубежья.
Алматинская область остается одним из главных направлений для летнего туризма.
Здесь туристы могут посетить Чарынский каньон, озера Кольсай и Каинды, а также отправиться в Кегенский район на этнофестиваль "Кымызмурындык" и международные скачки "Жолан жуйрігі", которые пройдут 27 июня на жайляу Қарқара.
В августе в Илийском районе состоится авиашоу "Небо Байсерке" – одно из самых зрелищных событий сезона.
Атырауская область: Каспий и цветение лотосов
Атырау летом делает ставку на гастрономический и экологический туризм.
17-18 июня здесь пройдет международный гастрономический фестиваль "Казыналы Каспий", посвященный кухне Прикаспия и рыбным деликатесам.
С конца июля по август туристов ждет уникальное природное явление – цветение лотосов в устье реки Кигаш.
Это одно из немногих мест в Казахстане, где можно увидеть целые поля цветущих лотосов.
Мангистауская область: космические пейзажи и шубат
Мангистауская область считается одним из самых необычных туристских регионов страны.
Лучшее время для поездки – конец мая и сентябрь, когда нет сильной жары. Туристы приезжают сюда ради урочища Бозжыра, плато Устюрт, подземных мечетей и побережья Каспия.
В августе регион примет фестиваль шубата Aq Maya Fest, посвященный традиционной культуре и национальным напиткам.
Восточный Казахстан: Алтай и Катон-Карагай
Для любителей природы и треккинга одним из лучших направлений станет Катон-Карагайский район. Июль и август – идеальное время для путешествий к подножию горы Музтау (Белуха), озерам и альпийским лугам Восточного Казахстана.
10-12 июля здесь пройдет фестиваль "Алтай – золотая колыбель тюркского мира", объединяющий этнокультуру, ремесла и традиционную музыку.
Жетысу и Жонгар Алатауы
Область Жетысу становится все более популярным направлением для экотуризма. Туристы выбирают регион ради Жонгар Алатауы, горных маршрутов, озер и отдыха на Алаколе.
С 20 июля по 1 августа в Алакольском районе пройдет фестиваль "Alakol толқыны", который объединит музыку, культурные мероприятия и отдых на побережье.
Бурабай и Северный Казахстан
Бурабай традиционно остается одним из самых популярных летних курортов страны и классическим направлением для гостей Астаны.
Курорт сочетает озера, сосновые леса и развитую туристскую инфраструктуру.
Для тех, кто ищет спокойный отдых на природе, интересным вариантом станет Северо-Казахстанская область, известная своими березовыми лесами и озерными курортами.
В июле в Петропавловске состоится международный фестиваль "Қызылжар әуені".
Астана: гастрономия и Comic Con
Летом столица станет площадкой сразу для нескольких крупных мероприятий. В июле пройдет гастрономический фестиваль Bai Qymyz, посвященный национальным напиткам и кулинарным традициям.
В августе Астана примет крупнейший фестиваль поп-культуры Comic Con Astana, который ежегодно собирает десятки тысяч гостей, косплееров и звезд киноиндустрии.
