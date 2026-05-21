Куда поехать летом в Казахстане: 7 лучших направлений для отдыха от Каспия до Алтая

Сегодня, 21 мая 2026 года, в Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана рассказали о семи регионах страны, в которых можно провести отпуск этим летом, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что лето в нашей стране – это не только отпуск у моря, но и возможность увидеть уникальные природные ландшафты, побывать на этнофестивалях, гастрособытиях и крупных музыкальных площадках.

"В 2026 году по всей стране пройдет более 50 масштабных мероприятий, включенных в единый событийный календарь". Пресс-служба МТС РК

Казахстанцам подробнее рассказали, куда стоит отправиться этим летом – от побережья Каспия до Алтая. В Минтуризма перечислили топ-7 направлений.

Алматы: музыка, этно и горные маршруты

Летний сезон в Алматы откроют сразу два крупных музыкальных события – молодежный фестиваль Beu Fest и международный этнофестиваль The Spirit of Tengri.

Мероприятия пройдут 6-7 июня и соберут тысячи гостей со всего Казахстана и зарубежья.

Алматинская область остается одним из главных направлений для летнего туризма.

Здесь туристы могут посетить Чарынский каньон, озера Кольсай и Каинды, а также отправиться в Кегенский район на этнофестиваль "Кымызмурындык" и международные скачки "Жолан жуйрігі", которые пройдут 27 июня на жайляу Қарқара.

В августе в Илийском районе состоится авиашоу "Небо Байсерке" – одно из самых зрелищных событий сезона.

Атырауская область: Каспий и цветение лотосов

Атырау летом делает ставку на гастрономический и экологический туризм.

17-18 июня здесь пройдет международный гастрономический фестиваль "Казыналы Каспий", посвященный кухне Прикаспия и рыбным деликатесам.

С конца июля по август туристов ждет уникальное природное явление – цветение лотосов в устье реки Кигаш.

Это одно из немногих мест в Казахстане, где можно увидеть целые поля цветущих лотосов.

Мангистауская область: космические пейзажи и шубат

Мангистауская область считается одним из самых необычных туристских регионов страны.

Лучшее время для поездки – конец мая и сентябрь, когда нет сильной жары. Туристы приезжают сюда ради урочища Бозжыра, плато Устюрт, подземных мечетей и побережья Каспия.

В августе регион примет фестиваль шубата Aq Maya Fest, посвященный традиционной культуре и национальным напиткам.

Восточный Казахстан: Алтай и Катон-Карагай

Для любителей природы и треккинга одним из лучших направлений станет Катон-Карагайский район. Июль и август – идеальное время для путешествий к подножию горы Музтау (Белуха), озерам и альпийским лугам Восточного Казахстана.

10-12 июля здесь пройдет фестиваль "Алтай – золотая колыбель тюркского мира", объединяющий этнокультуру, ремесла и традиционную музыку.

Жетысу и Жонгар Алатауы

Область Жетысу становится все более популярным направлением для экотуризма. Туристы выбирают регион ради Жонгар Алатауы, горных маршрутов, озер и отдыха на Алаколе.

С 20 июля по 1 августа в Алакольском районе пройдет фестиваль "Alakol толқыны", который объединит музыку, культурные мероприятия и отдых на побережье.

Бурабай и Северный Казахстан

Бурабай традиционно остается одним из самых популярных летних курортов страны и классическим направлением для гостей Астаны.

Курорт сочетает озера, сосновые леса и развитую туристскую инфраструктуру.

Для тех, кто ищет спокойный отдых на природе, интересным вариантом станет Северо-Казахстанская область, известная своими березовыми лесами и озерными курортами.

В июле в Петропавловске состоится международный фестиваль "Қызылжар әуені".

Астана: гастрономия и Comic Con

Летом столица станет площадкой сразу для нескольких крупных мероприятий. В июле пройдет гастрономический фестиваль Bai Qymyz, посвященный национальным напиткам и кулинарным традициям.

В августе Астана примет крупнейший фестиваль поп-культуры Comic Con Astana, который ежегодно собирает десятки тысяч гостей, косплееров и звезд киноиндустрии.

19 мая 2026 года стало известно, что в крупных культурных объектах Казахстана внедрили электронный формат билетов.