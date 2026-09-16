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События

Новый рейс в Турцию запустят из Казахстана

улица, деревья, Измир, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:12 Фото: pixabay
Турецкая авиакомпания SunExpress планирует открыть регулярные рейсы по новому маршруту Измир – Астана. Об этом 16 сентября 2026 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Известно, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам – на самолетах Boeing 737.

Кроме того, с 25 октября SunExpress увеличит частоту рейсов по маршруту Алматы – Измир с двух до трех в неделю.

Чуть ранее мы писали о том, что для казахстанцев появились отличные новости о полетах в Дубай. Все дело в том, что крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana возобновляет полеты в ОАЭ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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