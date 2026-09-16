Новый рейс в Турцию запустят из Казахстана

Турецкая авиакомпания SunExpress планирует открыть регулярные рейсы по новому маршруту Измир – Астана. Об этом 16 сентября 2026 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Известно, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам – на самолетах Boeing 737.

Кроме того, с 25 октября SunExpress увеличит частоту рейсов по маршруту Алматы – Измир с двух до трех в неделю.

Чуть ранее мы писали о том, что для казахстанцев появились отличные новости о полетах в Дубай. Все дело в том, что крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana возобновляет полеты в ОАЭ.