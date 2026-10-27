Сразу семь МФО лишены лицензий в Казахстане

В Казахстане проведены проверки деятельности отдельных микрофинансовых организаций (МФО), по результатам которых выявлены систематические нарушения требований законодательства, повлекшие нарушение прав потребителей финансовых услуг, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 октября 2026 года, рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и заявили следующее:

"В связи с этим агентством приняты решения о лишении лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности семи МФО".

Так, согласно предоставленной информации, на основании приказов от 23 октября лицензий лишены:

ТОО "МФО "MaxMoney". ТОО "МФО "Microfinance Systems". ТОО "МФО "SurfKaz Finance". ТОО "МФО "MFO№1". ТОО "МФО "Умит Финанс". ТОО "МФО "Вивус". ТОО "МФО "EL QAZYNA".

"Принятые решения направлены на пресечение нарушений, предупреждение недобросовестных практик, повышение ответственности участников микрофинансового рынка и обеспечение соблюдения установленных законодательством требований". Пресс-служба АРРФР РК

Отмечается, что агентство продолжит системный и риск-ориентированный надзор за деятельностью МФО, уделяя особое внимание соблюдению прав заемщиков, своевременному выявлению нарушений и применению предусмотренных законодательством мер надзорного реагирования.

"МФО, лишенная лицензии, не вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, а также изменять условия действующих договоров о предоставлении микрокредита, за исключением отдельных случаев". Пресс-служба АРРФР РК

Согласно законодательству, МФО обязана в течение 30 календарных дней со дня лишения лицензии провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляет деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

"Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства в соответствии с условиями заключенных договоров". Пресс-служба АРРФР РК

2 октября 2026 года в АРРФР рассказали, как действовать заемщикам, если микрофинансовая организация приостановила работу. При этом в агентстве подчеркнули, что прекращение деятельности МВО не означает аннулирование микрокредита.