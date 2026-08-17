Казахстанцы смогут чаще летать в Турцию
Из распространенного в понедельник релиза следует, что 13-14 августа в Стамбуле состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Турции. Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации (КГА) МТ РК Салтанат Томпиева, турецкую делегацию – генеральный директор Главного управления гражданской авиации Турецкой Республики профессор, доктор Кемаль Юксек.
"По итогам переговоров 14 августа стороны подписали новый меморандум о взаимопонимании в области гражданской авиации, направленный на дальнейшее укрепление сотрудничества и расширение воздушного сообщения между двумя странами".Пресс-служба МТ РК
Так, согласно достигнутым договоренностям:
- по основным направлениям (из Стамбула в Астану, Алматы и Шымкент, из Анкары в Астану и Алматы) количество разрешенных рейсов увеличено с 76 до 138 в неделю для авиакомпаний обеих сторон,
- по туристическим направлениям (из Антальи и Бодрума в города Казахстана) – с 44 до 86 рейсов в неделю.
Тем самым, как подчеркнули в Минтранспорта, общее количество разрешенных рейсов по вышеуказанным маршрутам увеличено со 120 до 224 рейсов в неделю.
На всех остальных маршрутах предусмотрена возможность выполнения до 14 рейсов в неделю авиакомпаниями обеих сторон, что создает условия для расширения прямого авиасообщения и развития региональной связанности.
Также сообщается, что достигнута договоренность выполнять до 76 грузовых рейсов для обеих сторон с использованием 5-й степени свободы воздуха для осуществления перевозок в третьи страны.
Вместе с тем в ходе переговоров стороны также договорились активизировать сотрудничество по широкому кругу направлений гражданской авиации, включая государственное регулирование воздушного транспорта, обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности, расследованию авиационных происшествий, развитие аэропортовой инфраструктуры и цифровизацию отрасли.
30 июля 2026 года стало известно, что новая авиакомпания Турции запускает рейсы в Казахстан.
10 августа сообщалось, что в Казахстане изменили правила субсидирования авиамаршрутов. Постановлением правительства правила были дополнены новым пунктом. Каким – можете узнать здесь.