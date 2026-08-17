Казахстанцы смогут чаще летать в Турцию

Казахстан и Турция значительно расширили возможности для выполнения регулярных авиаперевозок. Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, заявили в Министерстве транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник релиза следует, что 13-14 августа в Стамбуле состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Турции. Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации (КГА) МТ РК Салтанат Томпиева, турецкую делегацию – генеральный директор Главного управления гражданской авиации Турецкой Республики профессор, доктор Кемаль Юксек.

"По итогам переговоров 14 августа стороны подписали новый меморандум о взаимопонимании в области гражданской авиации, направленный на дальнейшее укрепление сотрудничества и расширение воздушного сообщения между двумя странами". Пресс-служба МТ РК

Так, согласно достигнутым договоренностям:

по основным направлениям (из Стамбула в Астану, Алматы и Шымкент, из Анкары в Астану и Алматы) количество разрешенных рейсов увеличено с 76 до 138 в неделю для авиакомпаний обеих сторон ,

, по туристическим направлениям (из Антальи и Бодрума в города Казахстана) – с 44 до 86 рейсов в неделю.

Тем самым, как подчеркнули в Минтранспорта, общее количество разрешенных рейсов по вышеуказанным маршрутам увеличено со 120 до 224 рейсов в неделю .

На всех остальных маршрутах предусмотрена возможность выполнения до 14 рейсов в неделю авиакомпаниями обеих сторон, что создает условия для расширения прямого авиасообщения и развития региональной связанности.

Также сообщается, что достигнута договоренность выполнять до 76 грузовых рейсов для обеих сторон с использованием 5-й степени свободы воздуха для осуществления перевозок в третьи страны.

Вместе с тем в ходе переговоров стороны также договорились активизировать сотрудничество по широкому кругу направлений гражданской авиации, включая государственное регулирование воздушного транспорта, обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности, расследованию авиационных происшествий, развитие аэропортовой инфраструктуры и цифровизацию отрасли.

30 июля 2026 года стало известно, что новая авиакомпания Турции запускает рейсы в Казахстан.

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