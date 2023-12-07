В Казахстане увеличился турпоток, но отдых стал дороже

Прошедший летний сезон по Казахстану показал неплохой прирост численности туристов, арендовавших места на различных турбазах, в гостиницах и кемпингах. Об этом Zakon.kz сообщили аналитики 7 декабря 2023 года.

Согласно данным Finprom.kz, за январь-сентябрь 2023 года численность туристов достигла 6,2 млн человек – на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Этот "плюс" отечественному туризму обеспечили именно казахстанские туристы.

Почти половина всех туристов, останавливавшихся в гостиницах и отелях – чуть более 3 млн человек – в этом летнем сезоне отдыхали в курортных зонах.

Самой посещаемой курортной территорией стал Алматинский горный кластер, где за три квартала 2023 года отдохнули 1,7 млн человек.

Второе место по популярности заняло побережье Каспийского моря. Повышение сервиса на пляжах Каспийского моря резко улучшило статистику посещаемости: плюс 42,2%.

На третьем месте по популярности у туристов оказалась Алакольская курортная зона. Искупаться в соленом озере и воспользоваться лечебными грязями смогли 287,9 тыс. казахстанцев и гостей страны.

Что касается стоимости проживания для туристов в прошедшем сезоне, то в среднем по стране она увеличилась на 12,4%, с 9,8 тыс. тг до 11 тыс. тг в сутки за одного человека.

В курортных зонах прайс был чуть выше: 12,1 тыс. тг (плюс 12,2%).

Например, на турбазах Бухтарминского водохранилища стоимость проживания для одного человека составляла 4,1 тыс. тг. В то же время в Мангистауской области она была в 4,7 раза больше: 19,1 тыс. тг. Это самая высокая цена.

Второе место по дороговизне проживания для туристов занял Алматинский горный кластер, где посетителям гостиниц и отелей приходилось платить в среднем по 16,1 тыс. тг в сутки.

Материал по теме Новые "документы" появятся у туристов в Алматы

24 ноября 2023 года сообщалось, что сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан.