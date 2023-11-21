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Новые "документы" появятся у туристов в Алматы

Новые "документы" появятся у туристов в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы планируют внедрить региональный стандарт Recommended by Visit Almaty. Об этом рассказала руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова в ходе пресс-конференции 21 ноября 2023 года о мерах по повышению туристской привлекательности Алматы, сообщает Zakon.kz.

В рамках этой программы у алматинских туристов появятся два новых "документа":

  • единый билет туриста Almaty PASS, который позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включенные в программу, и сэкономить до 50% времени и средств при посещении культурных и развлекательных объектов города;
  • паспорт туриста, который можно будет получить в информационных центрах Visit Almaty. С помощью паспорта туристы смогут легко ориентироваться в Алматы (куда сходить, что посмотреть), посетить основные достопримечательности города и ставить отметки о посещении локаций.

В планах также создание ГастроГИДа по Алматы – печатной версии справочника ресторанов, кафе, кофеен в Алматы.

По словам Камилы Лукпановой, программа Recommended by Visit Almaty нацелена на объединение субъектов отрасли для улучшения качества предоставляемых услуг и увеличения туристского потока.

"Программа способствует гарантированию комфортного пребывания туристов в Алматы и повышению осведомленности о доступной туристской инфраструктуры города", – отметила она.

Ранее в пресс-службе акимата Алматы рассказали, из каких стран чаще всего приезжают туристы в южную столицу. Подробнее по ссылке.

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