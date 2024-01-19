Министр Нуржигитов об обмелении Каспия: Это не в первый раз
Фото: wikimedia
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов в интервью корреспонденту Zakon.kz 19 января 2024 года рассказал, какие конкретные шаги принимаются для борьбы с обмелением Каспийского моря.
По его словам, ситуация с обмелением Каспийского моря повторяется периодически.
"По Каспийскому морю такая ситуация периодически повторяется. Это не в первый раз. Такое было в 90-е годы. Последний пик, когда уровень воды снижался, был в 2000-х годах. Одна из причин заключается в том, что идет маловодье. А другая – в человеческом факторе".Нуржан Нуржигитов
Как отметил министр, сейчас по Каспийскому морю очередной пик маловодия.
"Если опираться на статданные, то в ближайшие 3-4 года должен начаться хороший многоводный период. Такая синусоида идет, опять будет накопление воды".Нуржан Нуржигитов
Но, по его словам, помимо этого, там еще ряд других проблем.
"Для того, чтобы их решать, в настоящее время министерством создается научно-исследовательский институт изучения Каспийского моря. Там будут изучать не только морскую воду и ту, что используют промышленные предприятия, но и экологические, климатические вопросы. Думаю, работу по его созданию завершим в первом квартале этого года и институт начнет изучать проблемы Каспийского моря и давать научные решения возникающим последствиям".Нуржан Нуржигитов
В эту работу, как подчеркнул министр, будут вовлечены все пять государств, находящихся в акватории Каспийского моря.
С полным текстом интервью можете ознакомиться здесь.
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