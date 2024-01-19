Министр Нуржигитов об обмелении Каспия: Это не в первый раз

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов в интервью корреспонденту Zakon.kz 19 января 2024 года рассказал, какие конкретные шаги принимаются для борьбы с обмелением Каспийского моря.

По его словам, ситуация с обмелением Каспийского моря повторяется периодически.

"По Каспийскому морю такая ситуация периодически повторяется. Это не в первый раз. Такое было в 90-е годы. Последний пик, когда уровень воды снижался, был в 2000-х годах. Одна из причин заключается в том, что идет маловодье. А другая – в человеческом факторе". Нуржан Нуржигитов

Как отметил министр, сейчас по Каспийскому морю очередной пик маловодия.

"Если опираться на статданные, то в ближайшие 3-4 года должен начаться хороший многоводный период. Такая синусоида идет, опять будет накопление воды". Нуржан Нуржигитов

Но, по его словам, помимо этого, там еще ряд других проблем.

"Для того, чтобы их решать, в настоящее время министерством создается научно-исследовательский институт изучения Каспийского моря. Там будут изучать не только морскую воду и ту, что используют промышленные предприятия, но и экологические, климатические вопросы. Думаю, работу по его созданию завершим в первом квартале этого года и институт начнет изучать проблемы Каспийского моря и давать научные решения возникающим последствиям". Нуржан Нуржигитов

В эту работу, как подчеркнул министр, будут вовлечены все пять государств, находящихся в акватории Каспийского моря.

С полным текстом интервью можете ознакомиться здесь.

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О том, что в Казахстане создадут институт по изучению Каспийского моря, стало известно 30 октября 2023 года.