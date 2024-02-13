Алматы стал лидером по числу зарубежных туристов
Прежде всего Алматы привлекателен для иностранцев горнолыжными курортами, прекрасной природой, благоприятной погодой. Недавно знаменитое итальянское издание Condé Nast Traveller Italia рекомендовало горнолыжный курорт Шымбулак в Алматы как одно из пяти мест, которое обязательно нужно посетить путешественникам во всем мире, а по версии New York Times южная столица вошла в список 52 мест, которые стоит посетить в 2024 году.
На втором месте расположилась столица – Астана. В главный город страны часто приезжают иностранцы по деловому туризму. За девять месяцев 2023 года столицу посетили 220 тыс. иностранных гостей. На третьем месте рейтинга расположилась Мангистауская область. В Актау, расположенном на берегу Каспия, в период с января по сентябрь прошлого года приехало 34 435 иностранных путешественников.
В пятерку лучших вошли Атырауская область и Шымкент. За первые девять месяцев прошлого года в нефтяной край прибыл 24 431 иностранный турист, в третий мегаполис страны – 20 837 иностранных туристов.
"Благодаря туристическому потенциалу и традиционному гостеприимству страны Казахстан становится одним из популярных туристических направлений в мире среди иностранцев. Кроме того, в настоящее время безвизовый въезд в Казахстан могут получить представители 81 страны. В дальнейшем мы планируем довести этот показатель до 100. Кроме того, налажено международное авиасообщение с более 28 странами по 120 маршрутам", – отметил и. о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.
23 января 2024 года в Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта (МТС) РК назвали топ-5 самых популярных курортов Казахстана.
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