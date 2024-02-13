Алматы стал лидером по числу зарубежных туристов

Южная столица страны пользуется широкой популярностью среди зарубежных туристов. За первые девять месяцев 2023 года в Алматы побывали 409 394 человека. Об этом 13 февраля 2024 года заявили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего Алматы привлекателен для иностранцев горнолыжными курортами, прекрасной природой, благоприятной погодой. Недавно знаменитое итальянское издание Condé Nast Traveller Italia рекомендовало горнолыжный курорт Шымбулак в Алматы как одно из пяти мест, которое обязательно нужно посетить путешественникам во всем мире, а по версии New York Times южная столица вошла в список 52 мест, которые стоит посетить в 2024 году.

На втором месте расположилась столица – Астана. В главный город страны часто приезжают иностранцы по деловому туризму. За девять месяцев 2023 года столицу посетили 220 тыс. иностранных гостей. На третьем месте рейтинга расположилась Мангистауская область. В Актау, расположенном на берегу Каспия, в период с января по сентябрь прошлого года приехало 34 435 иностранных путешественников.

В пятерку лучших вошли Атырауская область и Шымкент. За первые девять месяцев прошлого года в нефтяной край прибыл 24 431 иностранный турист, в третий мегаполис страны – 20 837 иностранных туристов.

"Благодаря туристическому потенциалу и традиционному гостеприимству страны Казахстан становится одним из популярных туристических направлений в мире среди иностранцев. Кроме того, в настоящее время безвизовый въезд в Казахстан могут получить представители 81 страны. В дальнейшем мы планируем довести этот показатель до 100. Кроме того, налажено международное авиасообщение с более 28 странами по 120 маршрутам", – отметил и. о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

23 января 2024 года в Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта (МТС) РК назвали топ-5 самых популярных курортов Казахстана.