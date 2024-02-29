МИД порекомендовал казахстанцам "включать голову" при выборе страны для отдыха

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах Сената 29 февраля рассказал, в какие страны казахстанцам лучше не ехать на отдых в период весенних каникул, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, есть ли у МИД рекомендации по странам, куда не стоит ехать на отдых казахстанцам накануне мартовских длинных выходных. Василенко ответил, что их ведомство такие списки не ведет.

По его словам, на сайте министерства публикуется список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, или стран, для посещения которых требуются визы.

"Но мы всегда об этом открыто говорим, что при выезде за рубеж, конечно, каждый гражданин должен, простым языком выражаясь, включать мозг и самостоятельно оценивать риск посещения той или иной страны. Понятно, что если там идет война, ну, наверное, туда не лучшее время ехать на курорт, даже если эта страна находится на Средиземном море", – заявил заместитель министра иностранных дел.

21 февраля официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о судьбе казахстанцев, которые попадают в рабство в Таиланде, Мьянме и Лаосе.