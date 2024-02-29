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Зачем талибов вновь пригласили в Казахстан

Зачем талибов вновь пригласили в Казахстан Фото: wikimedia
Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах Сената 29 февраля 2024 года рассказал, зачем Казахстан пригласил на Международный форум Астана талибов, сообщает Zakon.kz.

Роман Василенко отметил, что исполняющий обязанности министра торговли в правительстве Афганистана, приглашенный на форум, не находится под санкциями Совета Безопасности ООН. Как и не находится под санкциями и все движение "Талибан".

"Этот же господин прибывал в Казахстан во главе торговой миссии из 200 представителей действующего правительства Афганистана и бизнесменов современного Афганистана для участия в бизнес-форуме, который прошел в Астане в августе прошлого года. То есть эти люди уже здесь были. Не секрет, что с момента ухода сил НАТО из Афганистана и с момента прихода движения "Талибан" к власти международное сообщество пытается найти механизм взаимодействия с де-факто правительством страны, население которой составляет 40 млн человек".Роман Василенко

Однако пока "Талибан", как правительство, не признан международным сообществом и тем же Советом Безопасности ООН. И сейчас нет определенности, как с ними взаимодействовать. Но страна, по словам Василенко, является региональным соседом Казахстана. И с Афганистаном выстраивают отношения также Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Россия, Пакистан и другие.

"Акцент сделан на торгово-экономическом сотрудничестве. С этой страной и с этим руководством выстраивает отношения практически весь мир сейчас. Вопрос, конечно, есть в отношении выполнения движения "Талибан", их собственных обещаний по поводу представленности в правительстве женщин, по поводу защиты прав женщин. Есть вопрос по поводу представленности национальных меньшинств. Но наличие действующей администрации в лице движения "Талибан" – это объективно признанный факт. Афганистан – это региональный сосед Центральной Азии, и такое взаимодействие на данный момент отвечает нашим интересам".Роман Василенко

13-14 июня 2024 года в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет главная международная конференция региона – Международный форум Астана (AIF).

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