Когда запустят прямые рейсы из Алматы в Куала-Лумпур

Прямой рейс Алматы – Куала-Лумпур (современная столица Малайзии) откроется в марте 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Алматы за 1 марта 2024 года, одним из факторов, влияющих на уровень потока иностранных туристов в Алматы, является количество действующих авиасообщений.

Как отметила руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова, на сегодня мегаполис связан 42 прямыми направлениями и безвизовым режимом с 82 странами мира.

"В марте планируется открытие прямого авиасообщения Алматы – Куала-Лумпур", – уточнила Токсеитова.

Также, по ее словам, одним из ключевых факторов развития въездного туризма является завершение строительства в июне 2024 года нового терминала Международного аэропорта Алматы.

Общая пропускная способность аэропорта достигнет 14 млн пассажиров в год.

"По прогнозам, в 2024 году количество иностранных туристов достигнет 520 тыс. человек", – заключила глава Управления туризма.

20 февраля 2024 года в Комитете гражданской авиации (КГА) сообщили, что Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления.