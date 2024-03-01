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Когда запустят прямые рейсы из Алматы в Куала-Лумпур

Когда запустят прямые рейсы из Алматы в Куала-Лумпур, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 09:46 Фото: pixabay
Прямой рейс Алматы – Куала-Лумпур (современная столица Малайзии) откроется в марте 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Алматы за 1 марта 2024 года, одним из факторов, влияющих на уровень потока иностранных туристов в Алматы, является количество действующих авиасообщений.

Как отметила руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова, на сегодня мегаполис связан 42 прямыми направлениями и безвизовым режимом с 82 странами мира.

"В марте планируется открытие прямого авиасообщения Алматы – Куала-Лумпур", – уточнила Токсеитова.

Также, по ее словам, одним из ключевых факторов развития въездного туризма является завершение строительства в июне 2024 года нового терминала Международного аэропорта Алматы.

Общая пропускная способность аэропорта достигнет 14 млн пассажиров в год.

"По прогнозам, в 2024 году количество иностранных туристов достигнет 520 тыс. человек", – заключила глава Управления туризма.

20 февраля 2024 года в Комитете гражданской авиации (КГА) сообщили, что Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления.

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Анастасия Московчук
Алматы
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