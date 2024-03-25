В этом году в Грузии откроется первое фермерское биокафе с полным циклом самообслуживания для посетителей. Гости сами смогут собрать урожай, помыть, приготовить блюда и свежевыжатый сок, а после все съесть и выпить, сообщает Zakon.kz.

В расчете на посещение можно будет самому что-то посадить на прилегающей к кафе территории. Блюда предполагаются, в основном, вегетарианские. Кафе откроется при биоферме "Самкура" в Сигнахском муниципалитете.

Для ленивых в кафе будет обычный сервис с уже готовыми блюдами. Но организаторы считают, что именно самообслуживание, когда приготовление еды превращается в приключение, привлечет к ним посетителей.

С вхождением в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии тоже придется удивлять туристов.