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В Грузии откроется первое фермерское биокафе с полным циклом самообслуживания

Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 08:24 Фото: pixabay
В этом году в Грузии откроется первое фермерское биокафе с полным циклом самообслуживания для посетителей. Гости сами смогут собрать урожай, помыть, приготовить блюда и свежевыжатый сок, а после все съесть и выпить, сообщает Zakon.kz.

В расчете на посещение можно будет самому что-то посадить на прилегающей к кафе территории. Блюда предполагаются, в основном, вегетарианские. Кафе откроется при биоферме "Самкура" в Сигнахском муниципалитете.

Для ленивых в кафе будет обычный сервис с уже готовыми блюдами. Но организаторы считают, что именно самообслуживание, когда приготовление еды превращается в приключение, привлечет к ним посетителей.

С вхождением в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии тоже придется удивлять туристов.

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