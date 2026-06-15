В МИД ответили на жалобы казахстанцев по поводу шенгенских виз

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РК Ерлан Жетыбаев 15 июня 2026 года на брифинге прокомментировал жалобы казахстанцев на длительные сроки оформления шенгенских виз и участившиеся отказы, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, на каком этапе находятся переговоры между Казахстаном и Европейским союзом по упрощению визового режима и есть ли прогресс в этом вопросе. Также журналисты обратили внимание на жалобы казахстанцев по поводу длительных сроков рассмотрения заявлений на шенгенские визы, участившихся отказов и невозврата визового сбора в случае отрицательного решения.

"В части проведения переговоров между Казахстаном и Европейским союзом по упрощению визовых требований и реадмиссии буквально на прошлой неделе была соответствующая публикация – пресс-релиз министерства. Состоялся третий раунд переговоров в Брюсселе, наши коллеги ездили туда. Могу сказать, что в целом данный процесс продвигается очень хорошо. Думаю, в ближайшей перспективе мы сможем поделиться более подробной информацией", – сказал Ерлан Жетыбаев.

Что касается увеличения числа обращений со стороны казахстанцев, он отметил, что в связи с началом летнего туристического сезона значительно возросла нагрузка на консульские отделы иностранных посольств.

"Мы это видим и всю необходимую информацию передаем нашим коллегам. Отмечу лишь, что выдача виз – это суверенное право каждого государства. То есть заявления рассматриваются в рамках cвоего законодательства соответствующих стран. Нашим гражданам на данный момент могу лишь посоветовать заранее подавать документы и следить за тем, чтобы они соответствовали всем требованиям, предъявляемым к той или иной категории виз", – продолжил Ерлан Жетыбаев.

На вопрос о том, ведется ли статистика по странам, в которые казахстанцам стало сложнее получить визу и где чаще фиксируются отказы, он ответил, что ранее МИД уже информировал граждан об изменениях визовых требований со стороны Российской Федерации и стран Шенгенской зоны. Другой информацией по этому вопросу ведомство в настоящее время не располагает.

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20 мая 2026 года МИД предупреждал о запуске новой системы въезда и выезда в странах Шенгенской зоны, предусматривающей обязательную биометрическую регистрацию иностранцев. А также обратился к казахстанцам, планирующим поездку в Россию.

11 июня первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев, отвечая на вопрос о странах, которые стоит выбрать для отдыха в сезон отпусков, рекомендовал казахстанцам обратить внимание на внутренний туризм и путешествия по Казахстану.