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Общество

В МИД ответили на жалобы казахстанцев по поводу шенгенских виз

Виза, документы , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:43 Фото: magnific
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РК Ерлан Жетыбаев 15 июня 2026 года на брифинге прокомментировал жалобы казахстанцев на длительные сроки оформления шенгенских виз и участившиеся отказы, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, на каком этапе находятся переговоры между Казахстаном и Европейским союзом по упрощению визового режима и есть ли прогресс в этом вопросе. Также журналисты обратили внимание на жалобы казахстанцев по поводу длительных сроков рассмотрения заявлений на шенгенские визы, участившихся отказов и невозврата визового сбора в случае отрицательного решения.

"В части проведения переговоров между Казахстаном и Европейским союзом по упрощению визовых требований и реадмиссии буквально на прошлой неделе была соответствующая публикация – пресс-релиз министерства. Состоялся третий раунд переговоров в Брюсселе, наши коллеги ездили туда. Могу сказать, что в целом данный процесс продвигается очень хорошо. Думаю, в ближайшей перспективе мы сможем поделиться более подробной информацией", – сказал Ерлан Жетыбаев.

Что касается увеличения числа обращений со стороны казахстанцев, он отметил, что в связи с началом летнего туристического сезона значительно возросла нагрузка на консульские отделы иностранных посольств.

"Мы это видим и всю необходимую информацию передаем нашим коллегам. Отмечу лишь, что выдача виз – это суверенное право каждого государства. То есть заявления рассматриваются в рамках cвоего законодательства соответствующих стран. Нашим гражданам на данный момент могу лишь посоветовать заранее подавать документы и следить за тем, чтобы они соответствовали всем требованиям, предъявляемым к той или иной категории виз", – продолжил Ерлан Жетыбаев.

На вопрос о том, ведется ли статистика по странам, в которые казахстанцам стало сложнее получить визу и где чаще фиксируются отказы, он ответил, что ранее МИД уже информировал граждан об изменениях визовых требований со стороны Российской Федерации и стран Шенгенской зоны. Другой информацией по этому вопросу ведомство в настоящее время не располагает.

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20 мая 2026 года МИД предупреждал о запуске новой системы въезда и выезда в странах Шенгенской зоны, предусматривающей обязательную биометрическую регистрацию иностранцев. А также обратился к казахстанцам, планирующим поездку в Россию.

11 июня первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев, отвечая на вопрос о странах, которые стоит выбрать для отдыха в сезон отпусков, рекомендовал казахстанцам обратить внимание на внутренний туризм и путешествия по Казахстану.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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