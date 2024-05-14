Шымкент или Алматы? Казахстанцы выбрали столицу тоев
По данным Aviasales.kz, для 42% опрошенных той – это повод для путешествия.
Чаще всего прилетают на тои в Алматы и в Астану, при этом Шымкент также в топе направлений.
По данным экспертов, в среднем казахстанцы посещают тои пять раз в год.
С одной стороны, столицей принято считать Шымкент, однако данные исследования свидетельствуют, что чаще всего респонденты посещали тои в Алматы (45%) и Астане (18%). Шымкент на третьем месте наравне с западными регионами страны (5,97%).
Фото: Aviasales.kz
Такой результат можно объяснить городами проживания участников опроса, потому как, по словам опытного тамады Мади Мырзабека, в действительности Шымкент опережает прочие регионы по количеству тоев.
"В среднем житель Шымкента посещает от 10 до 15 тоев в месяц, в то время как другие казахстанцы бывают на торжестве около пяти раз в год. У нашего народа есть особое выражение для этого – "не шықса да, Шымкенттен шығады". Тут чувствуется настоящий тойский колорит. Здесь даже ресторанов, кажется, больше, чем магазинов", – поделился ведущий.
Выбор места для проведения тоя, согласно данным исследования, почти в половине случаев обусловлен тем, что это родной для виновников торжества город.
Однако 35% опрошенных приезжали в гости к родственникам, а 35% – к друзьям.
Также у пользователей Aviasales.kz спросили, какой той оставил самые яркие впечатления. Половина выбрала алматинские торжества.
Фото: Aviasales.kz
Мади Мырзабек, изучив данные опроса, связал лидерство Алматы с продолжительностью тоев в этом городе.
"В Алматы тои такие длинные, как и в Караганде. Причина в перерывах между тостами, которые длятся по два часа. В это время гости по традиции играют в "Белку". Однажды вел мероприятие с 13:00 – обрадовался, что рано закончим. Но в итоге той не заканчивался, пока не подарили приз за первое место – жеребца. В итоге праздник закончился в 23:00".
В ходе исследования Aviasales.kz узнали об особенностях проведения торжеств в разных регионах и выявили истинную столицу тоев, доказывая, что казахстанцы не могут жить без тоев. Именно поэтому компания выпустила свой трек "Билет дешевые" с призывом – "Қазақтың саяхаты мен тойы бітпесін"!
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