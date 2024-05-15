Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отель-зоопарк предлагает пожить по соседству с животными

Отель, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 08:06 Фото: Instagram/jamalalodge
Австралийский отель-зоопарк Jamala Wildlife Lodge предлагает гостям пожить по соседству с животными, сообщает Zakon.kz.

В номерах отеля Jamala Wildlife Lodge через стеклянную дверь с гостями могут жить леопард, тигр, львы или медведь. А в одном номере можно покормить жирафа с балкона. Об этом указано на сайте отеля.

Отель, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 08:06

Фото: jamalawildlifelodge

Кроме того, предусмотрены и более упрощенные номера. В них расположены окна в океанариум, где плавают акулы.

Отель, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 08:06

Фото: jamalawildlifelodge

Ночь в отеле стоит одну тысячу долларов. В эту стоимость вместе с проживанием входит две экскурсии и питание.

Весной Airbnb запустил новую программу проживания Icons, в рамках которой представлены дома, спроектированные по мотивам фильмов и мультфильмов.

Читайте также

Шымкент или Алматы? Казахстанцы выбрали столицу тоев
Шымкент или Алматы? Казахстанцы выбрали столицу тоев
Маржикпаев о "кусающихся" ценах в Боровом: Есть отели и за 15 тысяч тенге
Маржикпаев о "кусающихся" ценах в Боровом: Есть отели и за 15 тысяч тенге
Казахстан, путешествие, безопасность
SOS-кнопку для туриста хотят внедрить в Казахстане на территориях без интернета
Алия Абди
Австралия 2024 год Отели Туризм Путешествия Отдых Отдых с детьми
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: