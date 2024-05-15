Отель-зоопарк предлагает пожить по соседству с животными

Австралийский отель-зоопарк Jamala Wildlife Lodge предлагает гостям пожить по соседству с животными, сообщает Zakon.kz.

В номерах отеля Jamala Wildlife Lodge через стеклянную дверь с гостями могут жить леопард, тигр, львы или медведь. А в одном номере можно покормить жирафа с балкона. Об этом указано на сайте отеля.

Фото: jamalawildlifelodge

Кроме того, предусмотрены и более упрощенные номера. В них расположены окна в океанариум, где плавают акулы.

Фото: jamalawildlifelodge

Ночь в отеле стоит одну тысячу долларов. В эту стоимость вместе с проживанием входит две экскурсии и питание.

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