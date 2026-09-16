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Общество

Упрощение шенгенских виз для казахстанцев: что заявили в МИД

Шенгенская виза, документы, паспорт, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 18:06 Фото: magnific
Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге заявил, что работа по упрощению правил получения шенгенских виз для казахстанцев ведется очень активно, однако конкретных сроков пока нет, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, когда для казахстанцев могут упростить правила получения шенгенской визы.

"Хотелось бы, чтобы скоро, конечно. Но могу вас заверить, что работа в этом направлении продолжается очень активно. То есть я пока не могу давать никаких обещаний, указывать какие-то конкретные сроки, но работа идет очень активно", – заявил он.

3 июля 2026 года посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич рассказала, какие изменения ожидают граждан Казахстана после подписания соглашений об упрощении визового режима с ЕС.

Ранее посол ЕС дала совет казахстанским студентам перед учебой в Европе.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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