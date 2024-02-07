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Стоимость шенгенских виз для казахстанцев может вырасти в 2024 году

Стоимость шенгенских виз для казахстанцев может вырасти в 2024 году Фото: senate.parlam.kz
Казахстанцы могут столкнуться с подорожанием шенгенских виз в 2024 году. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность повышения сбора за оформление "шенгена" на 12,5%, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, который опубликован на сайте Еврокомиссии, стоимость шенгенских виз для граждан тех государств, которые не подписали с Евросоюзом соглашения об упрощенном визовом режиме, может повыситься на 12,5% уже в 2024 году.

Сейчас стоимость шенгенских виз составляет 80 евро для взрослых и 40 евро для детей в возрасте 6-12 лет. Эту базовую сумму предлагают повысить до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей.

"В сравнении с другими странами визовый сбор в 90 евро для Шенгенской зоны останется сравнительно низким", – говорится в документе.

Авторы проекта, обсуждение которого продлится до 1 марта, отмечают, что в США, Австралии, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии стоимость виз ощутимо выше, чем в Шенгенской зоне.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает увеличить стоимость виз для взрослых граждан стран, которые не имеют упрощенного визового режима с ЕС и не готовы сотрудничать с Евросоюзом по вопросам возвращения своих граждан, депортированных из Шенгенской зоны за нарушения миграционного законодательства. Если проект примут, к таким гражданам смогут применять норму, повышающую стоимость "шенгена" до 135 или 180 евро (сейчас – 120 и 160, соответственно).

У Казахстана нет упрощенного визового режима с Евросоюзом. В 2023 году стало известно, что ЕС и Казахстан достигли договоренности о начале официальных консультаций по облегчению визового режима. Тем не менее Казахстан входит в список стран, гражданам которых могут потребоваться дополнительные консультации перед оформлением "шенгена".

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