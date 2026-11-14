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Опасные продукты на полке магазина: предупреждение санврачей

Магазин, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 07:59 Фото: pexels
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля предупредили казахстанцев об опасности чрезмерного потребления трансжиров, сообщает Zakon.kz.

Трансжиры – это разновидность жирных кислот, которые могут присутствовать в составе отдельных пищевых продуктов. Одним из источников промышленных трансжиров являются частично гидрогенизированные растительные масла.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, общее потребление трансжирных кислот не должно превышать 1% от суточной калорийности рациона, что составляет менее 2,2 г в день при рационе 2 000 ккал. Промышленные трансжиры рекомендуется исключать из пищевого рациона.

Трансжиры могут содержаться в некоторых видах маргарина, спредах, кулинарных и других жировых продуктах. Помимо этого, производители маскируют наличие трансжиров в составе продукта. В составе продукта могут встречаться: растительный жир; кулинарный жир; комбинированный жир; гидрогенизированный жир; гидрогенизированное масло; частично гидрогенизированный жир.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля рекомендует населению:

  • Внимательно изучать маркировку и состав масложировой продукции перед покупкой.
  • Обращать внимание на наличие в составе частично гидрогенизированных растительных масел.
  • Отдавать предпочтение продуктам, содержащим ненасыщенные жирные кислоты.
  • Для приготовления пищи выбирать растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот.
  • Ограничивать употребление продуктов, содержащих промышленные трансжиры.

Потребление трансжиров приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, абдоминальному ожирению, диабету, болезни Альцгеймера, раку груди, нарушению репродуктивных функций, желчнокаменной болезни.

Ранее врачи рассказали, как распознать дефицит йода в организме.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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