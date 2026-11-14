Опасные продукты на полке магазина: предупреждение санврачей
Трансжиры – это разновидность жирных кислот, которые могут присутствовать в составе отдельных пищевых продуктов. Одним из источников промышленных трансжиров являются частично гидрогенизированные растительные масла.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, общее потребление трансжирных кислот не должно превышать 1% от суточной калорийности рациона, что составляет менее 2,2 г в день при рационе 2 000 ккал. Промышленные трансжиры рекомендуется исключать из пищевого рациона.
Трансжиры могут содержаться в некоторых видах маргарина, спредах, кулинарных и других жировых продуктах. Помимо этого, производители маскируют наличие трансжиров в составе продукта. В составе продукта могут встречаться: растительный жир; кулинарный жир; комбинированный жир; гидрогенизированный жир; гидрогенизированное масло; частично гидрогенизированный жир.
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля рекомендует населению:
- Внимательно изучать маркировку и состав масложировой продукции перед покупкой.
- Обращать внимание на наличие в составе частично гидрогенизированных растительных масел.
- Отдавать предпочтение продуктам, содержащим ненасыщенные жирные кислоты.
- Для приготовления пищи выбирать растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот.
- Ограничивать употребление продуктов, содержащих промышленные трансжиры.
Потребление трансжиров приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, абдоминальному ожирению, диабету, болезни Альцгеймера, раку груди, нарушению репродуктивных функций, желчнокаменной болезни.
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