Горящие туры: куда можно полететь и как не ошибиться с выбором

Очень хочется на море, а денег в обрез – знакомая ситуация, не правда ли? Часто в таких случаях выручают срочные туры с немедленным вылетом. Главное здесь – не терять голову и не хватать все подряд. Как правильно выбрать горящую путевку и не прогореть, рассказывает Zakon.kz.

К категории срочных туристических путевок с немедленным вылетом многие относятся настороженно. Некоторые граждане считают, что горящих туров вообще нет, а есть только уловки туроператоров. Другие думают, что горящий тур – это, в итоге, обязательно "убитый" отель и "нулевое" обслуживание. Поэтому сначала нужно понять предмет вопроса.

Что такое горящий тур?

Любая туристическая путевка складывается из нескольких составляющих. Это: перелет; страховка; трансфер; проживание в отеле. Все эти позиции туроператор выкупает заранее. При этом, первые три пункта – вещи постоянные, и цена на них снижаться не может. Единственное, что может подешеветь – это стоимость проживания в отеле. Однако нередко бывает, что до вылета остаются считанные дни, а количество желающих улететь меньше, чем мест в самолете и, соответственно, в отеле.

И тогда туроператор (часто себе в убыток) продает тур по минимальной стоимости и как можно быстрее. Вот почему горящие туры – это отдых вполне нормального качества. Просто надо уметь их находить.

Разумеется, горящие туры подходят не всем – тут не ты выбираешь даты прилета-вылета, а даты выбирают тебя. Горящие туры подходят для тех, кому не особо принципиально, куда лететь, лишь бы на море. Кроме того, придется подстраивать отпуск под поездку, а не наоборот.

Все ли честно в горящем туре?

Давайте разбираться на конкретном примере. Заходим на агрегатор горящих туров (в Казнете их больше 20), отправляем запрос: "Горящие туры в Китай: о. Хайнань из Астаны. Выходит результат: от 256 000 тенге. Открываем подробности тура. Лететь надо 5 июня, отель 3*, г. Санья, 12 км от аэропорта, 2,5 км от моря. Один 9-этажный корпус. Завтрак. Стоимость - 256 000 (570 долларов) с человека. Из плюсов – дешевизна, из минусов – долго идти до пляжа. Не пойдет.

Смотрим другой отель 5*. Расположен: на о. Хайнань, в бухте Дадунхай, на второй береговой линии, в 25 минутах езды (20 км) от аэропорта Санья, до пляжа 1 км. (8-10 минут ходьбы). Завтрак. Стоимость - 281 500 тенге (626 долларов) с человека. Минусов пока не видим, из плюсов – 5 звезд, относительно близкий пляж. Лететь надо 6 июня. То, что надо. И теперь – самое главное.

Как выбрать туроператора?

Во-первых, убедитесь, что цена на поездку снижена на самом деле - сравните туры на ближайшие даты при помощи онлайн-систем поиска туров, - советует директор турагентства Ирина Баталова.

Бывает так, что недобросовестные турфирмы под видом горящих туров предлагают путешественникам обычные путевки, не всегда самые дешевые.

Важно помнить, что горящий тур носит такое название только потому, что дата вылета у него сегодня-завтра-послезавтра, максимум - через два-три дня. Ни за месяц, ни за неделю горящий тур не купишь". Ирина Баталова

Во-вторых, пользуйтесь услугами только проверенных компаний, которые давно работают на рынке. Посмотрите туристические форумы, посоветуйтесь со знакомыми. Кроме этого, у проверенных агентств есть странички и группы в соцсетях, где много подписчиков, масса отзывов и есть обратная связь.

В-третьих, проверьте свои документы.

"Очень часто турист не смотрит на срок действия паспорта. В некоторые страны пускают только тогда, когда паспорт действителен еще 3-6 месяцев после окончания тура". Ирина Баталова

Придя в офис туроператора, надо обязательно узнать о причине скидок на тур. И вообще - задавайте больше вопросов, чтобы потом не было разочарований. Помимо этого, внимательно и несколько раз прочтите договор. Изучите ответственность сторон и условия предъявления претензий.

Если вы убедились, что цена снижена без обмана, что отель более-менее соответствует вашим требованиям, что договор составлен верно, в нем указана и страховка, и трансфер - смело оплачивайте поездку и счастливого вам отдыха!