Одна из стран Европы обещает иностранцам бесплатное романтическое путешествие, но при одном условии

Организация Visit Finland ищет 16 одиноких людей для свидания вслепую за ужином в Хельсинки или Тампере. Для участия достаточно прислать короткое видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Time Out, в Финляндии нашли идею лучше, чем приложения для знакомств. Чтобы помочь найти людям вторую половинку, организация Visit Finland приглашает 16 одиноких людей со всего мира в четырехдневное гастрономическое путешествие в феврале 2027 года, которое завершится ужином вслепую в компании друзей.

Поездки полностью оплачены и организованы, две группы по восемь человек отправятся либо в Хельсинки, либо в Тампере, в финском Озерном крае, в период с 9 по 19 февраля 2027 года. Однако есть один нюанс : вы узнаете, в какой именно город поедете, только после подтверждения вашего места.

Каждая поездка насыщена мероприятиями, посвященными еде, перед главным событием – групповым ужином в неожиданном месте, где к победителям присоединятся местные финские одинокие люди, чтобы насладиться одним из официальных дегустационных меню страны. В Хельсинки меню разработала Адель Киннунен, шеф-повар кафе Savoy, которая участвовала в шоу MasterChef Professionals.

В Тампере, который называет себя мировой столицей саун, меню подготовил Генри Тикканен из ресторана Gösta, представлявший Финляндию на конкурсе Bocuse d'Or.

Эта идея основана на вирусном финском тренде "Синккукори", когда одинокие покупатели берут в супермаркете розовые корзинки, чтобы показать, что они открыты для знакомства.

Чтобы получить шанс на участие, вам нужно ответить на один вопрос: что бы вы приготовили для романтического ужина и почему?

Снимите короткое видео на английском языке с ответом на этот вопрос, опубликуйте его в Instagram, TikTok или YouTube с хэштегом #FinnishDinnerDate и отметьте Visit Finland, а затем заполните заявку на FinnishDinnerDate.com, указав ссылку на ваше видео. Если вы предпочитаете сохранить все в тайне, вы можете загрузить видео на YouTube как видео, не доступное для просмотра по ссылке.

Прием заявок завершится во вторник, 10 ноября 2026 года, в 9:59 по Гринвичу, а имена победителей будут объявлены 1 декабря в Instagram и TikTok организации Visit Finland.

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