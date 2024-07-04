Внутренний туризм: названы три города, которые привлекли казахстанцев

Внутренний туризм в Казахстане достиг новых высот в первом квартале 2024 года. Об этом сегодня, 4 июля, заявили в Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным статистическим данным, за период с января по март текущего года 1 млн 493 тыс. казахстанцев путешествовали внутри страны. Количество внутренних туристов увеличилось на 145 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Алматы, Астана и Шымкент стали лидерами среди внутренних туристических направлений, привлекая 46% всех внутренних туристов". Пресс-служба Комитета индустрии туризма МТС РК

А также, как отметили в ведомстве, наблюдался рост числа туристов в 14 регионах Казахстана по сравнению с первым кварталом прошлого года. Особенно выделяется Западно-Казахстанская область, где прирост составил впечатляющие 187%.

"Мы видим значительное увеличение внутреннего туризма в первом квартале 2024 года. Это результат нашей целенаправленной работы по улучшению туристической инфраструктуры и качества обслуживания", – отметил председатель Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

Он заверил, что комитет продолжит развивать этот сектор, чтобы сделать Казахстан еще более привлекательным для туристов со всего мира, а также обеспечить комфортные условия для внутренних путешествий.

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