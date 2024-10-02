Назван топ-3 туристских городов Казахстана
Согласно информации, в первом полугодии текущего года общее количество туристов, воспользовавшихся услугами объектов размещения в Казахстане, составило 3,4 млн человек. В связи с этим комитет представил топ-5 самых популярных туристических направлений страны.
1 место: Алматы
Алматы, обладающий такими преимуществами, как горнолыжные курорты, удивительная природа, мягкий климат и теплое гостеприимство, по праву считается самым популярным туристическим направлением Казахстана.
В первом полугодии город посетили 1 070 358 человек.
2 место: Астана
Столица продолжает привлекать внимание туристов своими современными архитектурными объектами, культурными мероприятиями и динамичным развитием.
Астана, являясь не только административным, но и туристическим центром страны, приняла 677 218 туристов в первые шесть месяцев текущего года.
3 место: Шымкент
Шымкент предлагает разнообразные возможности для отдыха: от посещения сакральных и исторических мест до оздоровительных программ в санаториях, а также культурных и спортивных мероприятий, которые регулярно проходят в городе.
Шымкент – город, славящийся своим гостеприимством, занял одно из ведущих мест по числу туристов. В период с января по июнь город посетили 252 919 человек.
4 место: Акмолинская область
Акмолинская область включает в себя курортную зону Бурабай. Это направление пользуется популярностью благодаря живописным озерам, горам и густым лесам. Бурабай является излюбленным местом как для активного отдыха, так и для оздоровления, благодаря своему чистому воздуху и потрясающим природным пейзажам.
Регион в первом полугодии посетили 227 935 туристов.
5 место: Алматинская область
Этот регион известен своими природными достопримечательностями, среди которых Чарынский каньон, Капшагайское водохранилище и национальный парк Алтын-Эмель, знаменитый Поющим барханом. Область является идеальным направлением для любителей экотуризма.
В первые шесть месяцев текущего года Алматинскую область посетили 215 826 человек.
Материал по теме
Ранее появился список стран-лидеров по числу туристов в Казахстане.