Назван топ-3 туристских городов Казахстана

Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Казахстана сегодня, 2 октября 2024 года, поделился интересной статистикой, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в первом полугодии текущего года общее количество туристов, воспользовавшихся услугами объектов размещения в Казахстане, составило 3,4 млн человек. В связи с этим комитет представил топ-5 самых популярных туристических направлений страны.

1 место: Алматы

Алматы, обладающий такими преимуществами, как горнолыжные курорты, удивительная природа, мягкий климат и теплое гостеприимство, по праву считается самым популярным туристическим направлением Казахстана.

В первом полугодии город посетили 1 070 358 человек.

2 место: Астана

Столица продолжает привлекать внимание туристов своими современными архитектурными объектами, культурными мероприятиями и динамичным развитием.

Астана, являясь не только административным, но и туристическим центром страны, приняла 677 218 туристов в первые шесть месяцев текущего года.

3 место: Шымкент

Шымкент предлагает разнообразные возможности для отдыха: от посещения сакральных и исторических мест до оздоровительных программ в санаториях, а также культурных и спортивных мероприятий, которые регулярно проходят в городе.

Шымкент – город, славящийся своим гостеприимством, занял одно из ведущих мест по числу туристов. В период с января по июнь город посетили 252 919 человек.

4 место: Акмолинская область

Акмолинская область включает в себя курортную зону Бурабай. Это направление пользуется популярностью благодаря живописным озерам, горам и густым лесам. Бурабай является излюбленным местом как для активного отдыха, так и для оздоровления, благодаря своему чистому воздуху и потрясающим природным пейзажам.

Регион в первом полугодии посетили 227 935 туристов.

5 место: Алматинская область

Этот регион известен своими природными достопримечательностями, среди которых Чарынский каньон, Капшагайское водохранилище и национальный парк Алтын-Эмель, знаменитый Поющим барханом. Область является идеальным направлением для любителей экотуризма.

В первые шесть месяцев текущего года Алматинскую область посетили 215 826 человек.

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