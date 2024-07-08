Казахстанский видеограф показал цветение рапсовых полей в Катон-Карагае

33-летний тревел-блогер Анзор Гасаев продолжает влюблять в Казахстан туристов со всего мира. На этот раз видеограф опубликовал кадры цветения рапсовых полей в Катон-Карагае, сообщает Zakon.kz.

За 16 секунд он показал просторы Катон-Карагая на фоне живописных гор. За час ролик набрал более 60 тыс. просмотров в Сети. Блогер рассказал корреспонденту Zakon.kz., что снял это видео по пути к горе Белухе:

"Я часто путешествую по Казахстану и снимаю природу. Люблю открывать красивые уголки нашей страны. В ролике я хотел показать насколько прекрасен Казахстан. Обычно такой посыл на всех моих роликах. Потому что я очень люблю нашу страну".

Видео и звуковое сопровождение к нему, в качестве которого автор ролика использовал патриотическую песню Беркута "Туган жер ", восхитили казахстанцев.

Пользователи в Сети не скупились на комментарии:

Дух захватывает

Какая красивая наша страна наш Казахстан

Ен әдемі жер біздің Швейцария

Завораживающе

Как все знакомо

Ғажайып

Анзор Гасаев по совместительству занимается фотосъемкой и фуд-блогерством на природе. Его ролики набирают миллионные просмотры в Сети и разлетаются по всему миру. Блогер отмечает, что пора цветения рапса – один из самых красивых периодов.