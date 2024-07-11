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Туристов в Копенгагене будут бесплатно кормить за уборку мусора

Туризм, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 19:33 Фото: Instagram/visitcopenhagen
В Копенгагене туристов – участников экологических мероприятий будут вознаграждать бесплатной едой и активностями, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте городского туристического совета. К программе, которая стартует 15 июля, присоединились 24 организации. В их числе: кафе, музеи и бары. Городские власти не будут компенсировать им участие в программе.

Туристов будут вознаграждать за сбор мусора, поездки на общественном транспорте или велосипеде. В качестве награды предложат бесплатные обеды, кофе, бокалы вина, аренду каяков или поход в музей.

Туризм, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 19:33

Фото: Instagram/visitcopenhagen

Инициатива призвана компенсировать "экологическую нагрузку" туризма.

"Когда вы путешествуете за границу – летите ли вы в другие места или путешествуете на машине, то загрязняете окружающую среду. Одна из вещей, которую мы можем изменить – это предложить людям действовать более устойчиво в пункте пребывания", – пояснила представительница туристического совета Рикке Хольм Петерсен.

Проект основан на "доверии". Поэтому организации не будут просить доказательства участия в зеленых мероприятиях.

"В некоторых местах, возможно, придется показать фотографию, на которой турист едет на велосипеде, или билет на общественный транспорт".Рикке Хольм Петерсен
Туризм, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 19:33

Фото: Instagram/visitcopenhagen

Схема будет работать до 11 августа, но если ее признают успешной, то распространят до конца года. Но, если объективно, то на ажиотаж среди гостей города городские власти особо не рассчитывают.

А 4 июля 2024 года в Турции приняли поправки в закон о гражданской авиации, которые включают изменение правил досмотра пассажиров в аэропортах.

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