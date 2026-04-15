Туристам в Берлине предложат бонусы за уборку мусора

Летом 2026 года власти города планируют поощрять туристов за участие в экологических инициативах, сообщает Zakon.kz.

Инициатива заработает в рамках новой программы BerlinPay, пишет Die Welt. Гости столицы будут получать бонусы и скидки за "зеленое" поведение. В частности, за сбор мусора, в том числе у водоемов, включая реку Шпрее.

В качестве партнеров программы, власти Берлина намерены привлечь владельцев кафе, музеев и других городских сервисов.

"Ожидается, что BerlinPay поможет сделать туризм более устойчивым и одновременно снизить нагрузку на городскую инфраструктуру", – говорится в публикации.

