Тайские дети ходят с автоматами, чтобы отбиваться от назойливых макак

Жители города Лопбури вынуждены скупать пневматическое оружие, чтобы отбиваться от нашествия макак, сообщает Zakon.kz.

Раньше милые макаки развлекали туристов, но после пандемии COVID-19 все изменилось. Из-за сокращения числа туристов орды обезьян регулярно громят магазины в поисках пищи. Город Лопбури буквально превратился в город обезьян. Чтобы обезопасить своих детей, взрослые вынуждены приобретать им распространенное в городе оружие Tec-9.

A young girl has bought food. On her way home, she must use an airsoft machine gun to avoid being attacked and the food stolen by the monkeys.



The city of Lop Buri in Thailand is home to hundreds of macaques. The locals consider these monkeys to be disciples of the Hindu god… pic.twitter.com/l8TkGncaxD — Massimo (@Rainmaker1973) August 4, 2024

Часто "местные" макаки совершают масштабные столкновения с "приезжими". Одна такая драка полностью парализовала улицы на 10 минут.

Правительство пытается решить проблему. Для обезьян строили специальные вольеры, но в июне они устроили массовый побег оттуда и разнесли полицейский отдел по борьбе с приматами.

Сотрудники муниципалитета 19 июня 2024 года, фото: khaosodenglish

Сбежавшие обезьяны сидели на крышах домов, фото: khaosodenglish

Подготовка к побегу из приюта, фото: khaosodenglish

А в Китае двух поваров приговорили к условным срокам за добавление антибиотиков в пищу. Своими действиями они заведомо предотвращали возможную диарею у посетителей ресторана. Также с 1 августа Венеция вновь вводит ограничения для туристов.