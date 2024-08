Тайские дети ходят с автоматами, чтобы отбиваться от назойливых макак

Раньше милые макаки развлекали туристов, но после пандемии COVID-19 все изменилось. Из-за сокращения числа туристов орды обезьян регулярно громят магазины в поисках пищи. Город Лопбури буквально превратился в город обезьян. Чтобы обезопасить своих детей, взрослые вынуждены приобретать им распространенное в городе оружие Tec-9.

A young girl has bought food. On her way home, she must use an airsoft machine gun to avoid being attacked and the food stolen by the monkeys.



The city of Lop Buri in Thailand is home to hundreds of macaques. The locals consider these monkeys to be disciples of the Hindu god… pic.twitter.com/l8TkGncaxD