Тайские дети ходят с автоматами, чтобы отбиваться от назойливых макак
Раньше милые макаки развлекали туристов, но после пандемии COVID-19 все изменилось. Из-за сокращения числа туристов орды обезьян регулярно громят магазины в поисках пищи. Город Лопбури буквально превратился в город обезьян. Чтобы обезопасить своих детей, взрослые вынуждены приобретать им распространенное в городе оружие Tec-9.
A young girl has bought food. On her way home, she must use an airsoft machine gun to avoid being attacked and the food stolen by the monkeys.— Massimo (@Rainmaker1973) August 4, 2024
The city of Lop Buri in Thailand is home to hundreds of macaques. The locals consider these monkeys to be disciples of the Hindu god… pic.twitter.com/l8TkGncaxD
Часто "местные" макаки совершают масштабные столкновения с "приезжими". Одна такая драка полностью парализовала улицы на 10 минут.
Правительство пытается решить проблему. Для обезьян строили специальные вольеры, но в июне они устроили массовый побег оттуда и разнесли полицейский отдел по борьбе с приматами.
Сотрудники муниципалитета 19 июня 2024 года, фото: khaosodenglish
Сбежавшие обезьяны сидели на крышах домов, фото: khaosodenglish
Подготовка к побегу из приюта, фото: khaosodenglish
А в Китае двух поваров приговорили к условным срокам за добавление антибиотиков в пищу. Своими действиями они заведомо предотвращали возможную диарею у посетителей ресторана. Также с 1 августа Венеция вновь вводит ограничения для туристов.