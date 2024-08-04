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В Китае судили поваров, которые умышленно добавляли в еду препарат от диареи

Повар, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 06:55 Фото: pixabay
Двух поваров в Китае приговорили к условным срокам за добавление антибиотиков в пищу. Своими действиями они заведомо предотвращали возможную диарею у посетителей ресторана, сообщает Zakon.kz.

Как передает South China Morning Post, работники общепита сомневались в качестве своих блюд и подсыпали в них гентамицин сульфат. Когда-то его использовали в Китае для лечения диареи. О тайне проговорился один из сотрудников заведения. Нагрянувшие полицейские обнаружили в кабинете шеф-повара более 100 коробок с антибиотиком.

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 06:55

Фото: scmp

Повара признались, что добавляли препарат в блюда для предотвращения возможных проблем со здоровьем у клиентов. Они утверждали, что еда в их ресторане была не совсем гигиеничной. В итоге с начала 2023 года они добавили вещество более чем в 1600 блюд на общую сумму около 80 тыс. юаней. Это примерно свыше пяти млн тенге.

Суд обязал поваров и ресторан выплатить крупный денежный штраф и принести публичные извинения в СМИ. Им также пожизненно запретили работать в пищевой промышленности. Помимо штрафа ресторан лишили лицензии на ведение бизнеса.

А в Барселоне 22 человека заразились сальмонеллезом после того, как поели в ресторане традиционное испанское блюдо – тортилью, при этом Олимпийская гимнастка из Италии покорила соцсети фотографиями с сыром.

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