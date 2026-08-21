Как выглядели древние жители подводного города на Иссык-Куле: уникальная реконструкция

Российские ученые реконструировали лица жителей древнего города, который обнаружили на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Работа по изучению древнего города, ушедшего под воду в результате сильного землетрясения предположительно в XV веке нашей эры, проводится под эгидой Русского географического общества (РГО).

Последние три года ученые исследуют большое поселение, которое ушло под воду порядка 600 лет назад.

"Это был берег с жилыми домами, социально значимыми постройками, и все резко были затоплены, уровень воды поднялся тогда, предположительно, на 3-5 метров. К тому же река, которая выводила воду из озера, оказалась заблокирована, и это способствовало тому, что в итоге воды стало еще больше, она поднялась, по нашей версии, на 15 метров от первоначального уровня", – рассказал МК сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков.

Археологи-аквалангисты обследовали 15-20 процентов подводного участка на дне Иссык-Куля площадью около 5 квадратных километров (как небольшой городской парк). Нашли постройки из сырцового и обожженного кирпича, из которых строились древние медресе, мавзолеи, мечети и минареты древнего Караханидского государства. Это средневековое государство в Средней Азии, одно из первых мусульманских тюркских государств, существовавшее примерно с 840 по 1212 год. Оно процветало на обширной территории, здесь проходил знаменитый Шелковый путь – древняя дорога между Китаем и Византией.

"Мы не знаем, насколько катастрофичны были события того природного наводнения, погрузившего под воду целый город. Не исключено, что большинство жителей успело переселиться подальше от воды, и возле берега пострадали только кочевники. Но признаки когда-то богатого и шумного города постоянно встречаются нам под водой", – отметил Меньшиков.

В июне-июле 2026 года со дна озера собрали порядка 140 предметов, представляющих историческую и научную ценность.

В городе был свой некрополь. Туристы, приезжающие на Иссык-Куль, периодически находят отдельные кости, которые волны выбрасывают на берег.

В 2025 году, по словам Меньшикова, группе археологов из Москвы повезло – они нашли два целых скелета из размытых водой погребений.

Фото: МК/Максим Меньшиков

"Мужчина и женщина – целые скелеты двух местных жителей, похороненных по мусульманском обряду, без гробов, на глубину около 1 метра. В результате волновой деятельности этот метр земли был смыт, и они практически лежали на дне. Следующая волна могла вынести их на берег, как больше 50 лет выбрасывает на берег кости других древних жителей", – рассказал археолог.

Останки принадлежали юноше лет 18-ти и женщине 32-35-ти лет. В этом году ученые впервые завершили реконструкцию их лиц по черепам по методике пластической реконструкции советского антрополога Михаила Герасимова.

Эта реконструкция показала, что черты лица у обоих были монголоидного типа, правда, у парня еще и с примесью европеоидного.

Дальнейшие исследования ДНК останков, изотопный анализ костей, вероятно, раскроют много дополнительных деталей жизни этих людей.

О том, что под водами озера Иссык-Куль в Кыргызстане археологи обнаружили остатки затерянного средневекового города, Zakon.kz рассказывал здесь.